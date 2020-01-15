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      Півсотні папуг викинули у лісі під Харковом: шокуючі фото та відео

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      На Харківщині посеред лісу знайшли півсотні хворих папуг. Колишні власники викинули тварин помирати.

      Півсотні папуг перехожі знайшли пізно ввечері у лісі. Нині "пташиний десант" на перетримці у волонтерки.

      До слова: На Шрі-Ланці померла рекордна кількість слонів у 2019 році

      Птахи ще маленькі, на жаль, усі хворі на цирковірус. Діагноз поставили орнітологи та пояснили, що хвороба не заразна для людей, а от папуги постраждали.

      "В них свербіж, вони вищипують собі пір'я з кров'ю, позбавляються повністю оперення", – сказала Надія Приступа, яка знайшла дім для папуг. 


      Волонтери обшукали ліс, і сподіваються, що таки знайшли всіх папуг. Поліція ж взялася шукати ексвласника хворих пернатих. Йому може загрожувати стаття за жорстоке поводження з тваринами.

      Якби це був один чи два папужки, можна було б говорити, що він втік. А тут 50 штук. Скоріш за все, це заводчик, який не хотів їх лікувати,
      – пояснив рятувальник ГО "Порятунок тварин. Харків" Володимир Голубнічий.

      При нормальному догляді навіть із хворобою птахи ще б жили довго. Але кілька холодних годин посеред лісу дуже погіршили стан папуг. У багатьох переохолодження, а 15 пташенят цілком втратили пір'я і майже не хочуть їсти. Аби реабілітувати папуг, треба, щоб вони були у теплі і їли щодекілька годин.

       

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Харкова
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