Півсотні фанатів "Герти" постраждали у бійці з поліцією у матчі Бундесліги: фото і відео

У Німеччині під час матчу між дортмундською "Боруссією" і берлінською "Гертою" (2:2) сталася сутичка між вболівальниками гостей і місцевою поліцією.

Повідомляється, що безлади за участю уболівальників берлінської команди відбулися на трибунах, а також в підтрибунних приміщеннях стадіону Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді.

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Bundesligabegegnung Borussia Dortmund - Hertha BSC - Ausschreitungen von Berlinern Gewalltätern #BVBSC #Dortmund



Am 27. Oktober 2018, kam es im Verlauf der Bundesligabegegnung @BVB + @HerthaBSC im SIP zu Ausschreitungen von Berlinern Gewalttätern.https://t.co/mwhLivx2l4 … … pic.twitter.com/cY9dA7dL3r — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 27 октября 2018 г.

Причиною для конфлікту стала заборонена на німецьких стадіонах піротехніка, яку використовували гостьові фанати. Після того, як ультрас вдруге запалили фаєри, поліція втрутилася і спробувала конфіскувати частину вболівальницької атрибутики.

За заявою поліції Дортмунда, у результаті зіткнень поранення отримали 45 осіб, 35 з яких постраждали від сльозогінного газу. Серед постраждалих - п'ятеро співробітників поліції. На даний момент усім затриманим готуються звинувачення. Число затриманих учасників бійок не повідомляється.



Вболівальники "Герти" влаштували безлад на матчі чемпіонату Німеччини

У "Герті" пообіцяли з'ясувати, хто стоїть за свавіллям фанатів і покарати всіх винуватців ситуації.

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