Півсотні фанатів "Герти" постраждали у бійці з поліцією у матчі Бундесліги: фото і відео
У Німеччині під час матчу між дортмундською "Боруссією" і берлінською "Гертою" (2:2) сталася сутичка між вболівальниками гостей і місцевою поліцією.
Повідомляється, що безлади за участю уболівальників берлінської команди відбулися на трибунах, а також в підтрибунних приміщеннях стадіону Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді.
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Причиною для конфлікту стала заборонена на німецьких стадіонах піротехніка, яку використовували гостьові фанати. Після того, як ультрас вдруге запалили фаєри, поліція втрутилася і спробувала конфіскувати частину вболівальницької атрибутики.
За заявою поліції Дортмунда, у результаті зіткнень поранення отримали 45 осіб, 35 з яких постраждали від сльозогінного газу. Серед постраждалих - п'ятеро співробітників поліції. На даний момент усім затриманим готуються звинувачення. Число затриманих учасників бійок не повідомляється.
Вболівальники "Герти" влаштували безлад на матчі чемпіонату Німеччини
У "Герті" пообіцяли з'ясувати, хто стоїть за свавіллям фанатів і покарати всіх винуватців ситуації.
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