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      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Півсотні фанатів "Герти" постраждали у бійці з поліцією у матчі Бундесліги: фото і відео

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      Безлади на матчі "Боруссія" Д – "Герта"
      Безлади на матчі "Боруссія" Д – "Герта"

      У Німеччині під час матчу між дортмундською "Боруссією" і берлінською "Гертою" (2:2) сталася сутичка між вболівальниками гостей і місцевою поліцією.

      Повідомляється, що безлади за участю уболівальників берлінської команди відбулися на трибунах, а також в підтрибунних приміщеннях стадіону Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді.

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      Причиною для конфлікту стала заборонена на німецьких стадіонах піротехніка, яку використовували гостьові фанати. Після того, як ультрас вдруге запалили фаєри, поліція втрутилася і спробувала конфіскувати частину вболівальницької атрибутики.

      За заявою поліції Дортмунда, у результаті зіткнень поранення отримали 45 осіб, 35 з яких постраждали від сльозогінного газу. Серед постраждалих - п'ятеро співробітників поліції. На даний момент усім затриманим готуються звинувачення. Число затриманих учасників бійок не повідомляється.


      Вболівальники "Герти" влаштували безлад на матчі чемпіонату Німеччини

      У "Герті" пообіцяли з'ясувати, хто стоїть за свавіллям фанатів і покарати всіх винуватців ситуації.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 28 жовтня
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