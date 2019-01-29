12:20
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Півзахисник "Карпат" отримав серйозну травму під час контрольного матчу: відео

      322 Читать новость на русском
      Кевін Мендес травмувався
      Кевін Мендес травмувався / ФК "Карпати"

      Вінгер "Карпат" Кевін Мендес зазнав серйозного ушкодження у товариському матчі проти казахського "Тараза"– він зламав ключицю. За попередніми прогнозами, до загальної групи Кевін зможе повернутися не раніше ніж через 2-3 місяці.

      У цьому матчі Мендес забив перший гол львів'ян. Згодом після гострого пасу, уругваєць вийшов сам на сам із кіпером суперників, який збив "карпатівця". Після зіткнення гравець "Карпат" не зміг продовжити гру і в супроводі медиків вирушив до лікарні.

      Читайте також: Львівські "Карпати" орендували захисника, що виступав за "Барселону"

      Найближчим часом на Мендеса чекає операція.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 7290
      Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      сьогодні , 12:00 Антикорупціонери "кришують" корупціонерів: як з цим боротися?
      Артем Овдієнко 99
      Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      сьогодні , 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      Ігор Саджениця 543
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сьогодні , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 1318
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 січня , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 1373
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук