Півзахисник "Карпат" отримав серйозну травму під час контрольного матчу: відео
Вінгер "Карпат" Кевін Мендес зазнав серйозного ушкодження у товариському матчі проти казахського "Тараза"– він зламав ключицю. За попередніми прогнозами, до загальної групи Кевін зможе повернутися не раніше ніж через 2-3 місяці.
У цьому матчі Мендес забив перший гол львів'ян. Згодом після гострого пасу, уругваєць вийшов сам на сам із кіпером суперників, який збив "карпатівця". Після зіткнення гравець "Карпат" не зміг продовжити гру і в супроводі медиків вирушив до лікарні.
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Найближчим часом на Мендеса чекає операція.
Джерело: 24 Канал
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