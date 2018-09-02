Півзахисник "Шахтаря" розповів, чому радикально змінив імідж

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко на початку серпня вдався до радикальної зміни іміджу. Світловолосий футболіст побрив голову налисо.

Така зміна іміджу не могла залишитися непоміченою. Під час конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 Віктор Коваленко появився на публіці у капелюсі. Відтак журналістка Катерина Осадча спитала футболіста, що стало причиною цього.

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Віктор Коваленко із волоссям на голові

За словами Коваленка, він програв парі другу, і був змушений поголитися налисо. Парі було на те, що "Динамо" не переможе "Шахтар". Та кияни двічі з початку сезону обіграли клуб Віктора Коваленка. Спочатку у Суперкубку України, а згодом і в чемпіонаті. Відтак після того гравець і поголився.

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Варто додати, що зараз волосся на його голові починає відростати. І вже перед матчем з "Маріуполем" під час прогулянки по Харкову він не був лисий.

Віктор Коваленко під час прогулянки по Харкову 1 вересня 2018 року (фото: ФК "Шахтар")