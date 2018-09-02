15:27
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Півзахисник "Шахтаря" розповів, чому радикально змінив імідж

265 Читать новость на русском
Віктор Коваленко поголився налисо через поразку "Динамо"
Віктор Коваленко поголився налисо через поразку "Динамо"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко на початку серпня вдався до радикальної зміни іміджу. Світловолосий футболіст побрив голову налисо.

Така зміна іміджу не могла залишитися непоміченою. Під час конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 Віктор Коваленко появився на публіці у капелюсі. Відтак журналістка Катерина Осадча спитала футболіста, що стало причиною цього. 

Читайте також: Міс Україна Всесвіт 2018: яскраві фото та відео з конкурсу

Віктор Коваленко із волоссям на голові

За словами Коваленка, він програв парі другу, і був змушений поголитися налисо. Парі було на те, що "Динамо" не переможе "Шахтар". Та кияни двічі з початку сезону обіграли клуб Віктора Коваленка. Спочатку у Суперкубку України, а згодом і в чемпіонаті. Відтак після того гравець і поголився. 

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Варто додати, що зараз волосся на його голові починає відростати. І вже перед матчем з "Маріуполем" під час прогулянки по Харкову він не був лисий.

Віктор Коваленко під час прогулянки по Харкову 1 вересня 2018 року (фото: ФК "Шахтар")

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 09:23 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
сьогодні, 08:21 В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
Ольга Черненко
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 вересня, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Побудований до ЧС-2018 у Росії стадіон відключили від енергопостачання через борги
 28 серпня , 22:52
Серхіо Рамос: З Моурінью у нас були і хороші, і прикрі моменти
 29 січня 2014 , 15:52
Історичний момент на "Арені Львів". "Шахтар" - "Порту". Анонс
 30 вересня 2014 , 12:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук