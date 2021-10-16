Відтак водій вийшов з кабіни і втрутився в цю ситуацію. Відео інциденту опублікував 16 жовтня телеграм-канал "Харьков 1654".
Читайте також У Києві пара проїхалася між вагонами метро заради фото
Машиніст метро в Харкові побив п'яного пасажира
У Харкові чоловік під час руху поїзда пив пиво у метро. Згодом він почав чіплятися до людей, а також вдарив по дзеркалу у вагоні.
Сп'янілий пасажир влаштував безлад у салоні. Зокрема порозливав на підлогу алкоголь. Очевидці зняли на відео, як машиніст не витримав такої поведінки. Він зупинив поїзд, зайшов у вагон і вирішив "покарати" порушника.
Чоловік спочатку зробив йому зауваження, а потім між учасниками конфлікту почалася бійка. Водночас ніхто з людей не втрутився у сутичку.
Після цього машиніст повернувся у свою кабіну, і потяг рушив далі.
Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!
Машиніст метро побив пасажира у вагоні: дивіться відео
У соцмережах повідомили, що на наступній станції поліція затримала пасажира, який був у стані алкогольного сп'яніння.
За інформацією місцевих ЗМІ, машиніста тимчасово відсторонили від роботи. Щодо нього розпочато службову перевірку.
Нещодавні гучні інциденти в метро
- У київській підземці хлопець з дівчиною влаштували фотосесію між вагонами під часу руху потяга. Пара фотографувалася між станціями "Гідропарк" та "Дніпро".
- У Києві на станції "Золоті ворота" працівник метро вигнав з вагону пасажирку без маски.
- Підлітки в метро Києва голосно кричали і палили у вагоні. Один з хлопців качався по підлозі з сигаретою в зубах.