Відтак водій вийшов з кабіни і втрутився в цю ситуацію. Відео інциденту опублікував 16 жовтня телеграм-канал "Харьков 1654".

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Машиніст метро в Харкові побив п'яного пасажира

У Харкові чоловік під час руху поїзда пив пиво у метро. Згодом він почав чіплятися до людей, а також вдарив по дзеркалу у вагоні.

Сп'янілий пасажир влаштував безлад у салоні. Зокрема порозливав на підлогу алкоголь. Очевидці зняли на відео, як машиніст не витримав такої поведінки. Він зупинив поїзд, зайшов у вагон і вирішив "покарати" порушника.

Чоловік спочатку зробив йому зауваження, а потім між учасниками конфлікту почалася бійка. Водночас ніхто з людей не втрутився у сутичку.

Після цього машиніст повернувся у свою кабіну, і потяг рушив далі.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

Машиніст метро побив пасажира у вагоні: дивіться відео

У соцмережах повідомили, що на наступній станції поліція затримала пасажира, який був у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією місцевих ЗМІ, машиніста тимчасово відсторонили від роботи. Щодо нього розпочато службову перевірку.

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