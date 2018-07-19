Пізня вечеря може спричинити розвиток раку, – вчені

Вчені з Іспанії дослідили, що звичка вечеряти менш ніж за дві години до сну може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози та простати.

Робота науковців опублікована в журналі International Journal of Cancer.

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У дослідженні використали дані понад тисячу пацієнток з захворюваннями молочної залози та 621 пацієнта з раком передміхурової залози.

До контрольної групи увійшли майже 2 тисячі чоловіків та жінок без онкохвороб. Вчені дослідили харчові звички та режим сну добровольців, а також до якого хронотипу відноситься кожна людина.

Таким чином вчені зробили висновок, що ті, хто їли до нічного сну, мали на 16% менший ризик розвитку раку молочної залози та на 26% – раку простати у порівнянні з тим, хто лягав спати після вечері.



Пізня вечеря може спричинити розвиток раку

Найбільше різниця помітна у "жайворонків" і у тих людей, які дотримувалися стандартних рекомендацій з профілактики раку, наприклад, підтримував здорову масу тіла і не зловживав алкоголем.

До слова, американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

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