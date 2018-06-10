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Плач принцеси Шарлотти і строга Саванна: мережу зірвали фото правнуків Єлизавети ІІ на параді

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Королівська родина на параді в Лондоні
Королівська родина на параді в Лондоні / Getty images

9 червня у Лондоні відбувся урочистий парад з нагоди "офіційного" дня народження королеви Єлизавети ІІ. під час світського заходу британці мали змогу побачити членів королівської родини та їх дітей.

Урочистий парад Trooping the Colour супроводжували понад 1400 офіцерів королівської гвардії. Розкішні вбрання та церемонія зібрала біля Букінгемського палацу найпалкіших прихильників королеви Єлизавети ІІ та її сім'ї. Однак не тільки святкові вбрання і щасливі посмішки привернули увагу громадськості, а й правнуки монарха, які невимушено грались на балконі поряд з їх батьками. 

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Принцеса Шарлотта та принц Джордж не стали винятками. Діти герцогів Кембриджських безтурботно посміхались та махали руками схвильованому натовпу. Поруч із ними стояла 7-річна Саванна Філліпс – донька Пітера Філліпса і Отем Келлі. Саме вона стала зіркою західних ЗМІ, висунувши язика під час церемонії.


Діти на королівському параді в Лондоні

Це не єдина витівка, якою відзначилась внучка принцеси Анни – Саванна. Дівчинка встигала не тільки стежити за подіями на території букінгемського палацу, але й за молодшими нащадками Єлизавети ІІ. Саванна Філліпс закрила рукою рот принца Джорджа, щоб він поводився більш стримано. Однак строга сестра і сама демонструвала дитячу поведінку. 

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Саванна Філліпс прикрила рот принца Джорджа


Принц Джордж на параді

Принцеса Шарлотта, яка досить скромно поводилась під час урочистого заходу, послизнулась та впала. дівчинка кілька хвилин не стримувала своїх сліз. Плач дитини намагалась вгамувати її мама – герцогиня Кейт Міддлтон. До процесу теж приєдналась активна Саванна. 


Плач принцеси Шарлотти


Королівські нащадки на лондонському параді
 

Теги: Діти LifeStyle Великобританія Королівська сім'я Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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