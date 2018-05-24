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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Плакати відомих фільмів, які заборонили цензурою: фото

923 Читать новость на русском
"Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати"

Автори кінопостерів завжди намагаються привернути увагу публіки, показуючи найпровокативніші зображення з фільму. Однак інколи цензори вирішують, що постери надто відверті.

Часто плакати відомих фільмів забороняють розміщувати у публічних місцях через оголені тіла чи провокаційні пози. Дивіться далі Топ-11 постерів, які не дозволила цензура. 

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"Механічний апельсин" Стенлі Кубрика:

"Алі Джі в парламенті" Марка Майлода:

"Право на зраду":

"Сором" Стіва Маккуїна:

"Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" Френка Міллера і Роберта Родрігеса:

"Зуби" Мітчелла Ліхтенштейна:

"Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера:

"Народ проти Ларрі Флінта" Мілоша Формана:

"Правила сексу" Роджера Евері:

"Спрага" Пака Чхан Ука:

"Зак і Мірі знімають порно" Кевіна Сміта:

Теги: LifeStyle Кіно Еротика
Джерело: Bigpicture
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