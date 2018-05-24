Плакати відомих фільмів, які заборонили цензурою: фото
Автори кінопостерів завжди намагаються привернути увагу публіки, показуючи найпровокативніші зображення з фільму. Однак інколи цензори вирішують, що постери надто відверті.
Часто плакати відомих фільмів забороняють розміщувати у публічних місцях через оголені тіла чи провокаційні пози. Дивіться далі Топ-11 постерів, які не дозволила цензура.
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"Механічний апельсин" Стенлі Кубрика:
"Алі Джі в парламенті" Марка Майлода:
"Право на зраду":
"Сором" Стіва Маккуїна:
"Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" Френка Міллера і Роберта Родрігеса:
"Зуби" Мітчелла Ліхтенштейна:
"Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера:
"Народ проти Ларрі Флінта" Мілоша Формана:
"Правила сексу" Роджера Евері:
"Спрага" Пака Чхан Ука:
"Зак і Мірі знімають порно" Кевіна Сміта: