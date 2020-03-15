Плакати "Як правильно мити руки" за текстами пісень: британець запустив оригінальний сайт

Британський підліток Вільям Гібсон запустив оригінальний сайт. Ресурс дозволяє перенести тексти улюблених пісень на плакати про те, як правильно мити руки.

Підліток назвав розробку Wash Your Lyrics.

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У такий спосіб 17-річний британець оригінально виконав рекомендацію ВООЗ про намилювання рук впродовж 20 секунд.

Сайт використовує бібліотеку текстів Genius. Для того, щоб згенерувати плакат, потрібно латинкою ввести назву пісні та її виконавця. Також можна написати й власний текст.

Крім самого тексту пісні, обрати можна засіб для очищення, який буде зображено на плакаті. Це мило або гель.

Цікаво! Протягом перших трьох днів плакати згенерували майже 200 тисяч разів.



Варіант плаката, згенерованого ресурсом / Washyourlyrics.com

Основне про коронавірус

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 тисяч 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 тисяч 369 осіб по всьому світу, одужали понад 71 тисяча людей.

11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.

Найбільше на коронавірус захворіли в Китаї, з європейських країн – Італії.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Загалом в Україні ще 2 людей залишаються хворими на коронавірус.

Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео



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