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      Плакати "Як правильно мити руки" за текстами пісень: британець запустив оригінальний сайт

      - Читать новость на русском
      Британець запустив оригінальний сайт з правильного миття рук / rbc.ua

      Британський підліток Вільям Гібсон запустив оригінальний сайт. Ресурс дозволяє перенести тексти улюблених пісень на плакати про те, як правильно мити руки.

      Підліток назвав розробку Wash Your Lyrics.

      Зверніть увагу Карантин в Італії: жителі з вікон разом співають пісні – відео

      У такий спосіб 17-річний британець оригінально виконав рекомендацію ВООЗ про намилювання рук впродовж 20 секунд.

      Сайт використовує бібліотеку текстів Genius. Для того, щоб згенерувати плакат, потрібно латинкою ввести назву пісні та її виконавця. Також можна написати й власний текст.

      Крім самого тексту пісні, обрати можна засіб для очищення, який буде зображено на плакаті. Це мило або гель.

      Цікаво! Протягом перших трьох днів плакати згенерували майже 200 тисяч разів.


      Варіант плаката, згенерованого ресурсом / Washyourlyrics.com

      Основне про коронавірус

      • Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 тисяч 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 тисяч 369 осіб по всьому світу, одужали понад 71 тисяча людей.
      • 11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.
      • Найбільше на коронавірус захворіли в Китаї, з європейських країн – Італії.
      • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Загалом в Україні ще 2 людей залишаються хворими на коронавірус.

      Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Велика Британія Музика ВООЗ Інтернет Техно
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