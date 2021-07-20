План "Сирена": із СІЗО втік ув'язнений на Одещині – фото

Під Одесою із СІЗО втік чоловік, що був засуджений за крадіжку. Поліція оголосила розшук. У мережі опублікували фото підозрюваного.

Про інцидент стало відомо 20 липня. Деталі встановлює поліція.

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Поліція Одещини розшукує Кутафіна Сергія, що втік із слідчого ізолятора. Він народився 1980 року.

Зріст чоловіка – 170 – 175см. Він має карі очі, худий, із темним волоссям та короткою стрижкою. Також у зловмисника подряпини на руках і тілі.

Сергій Кутафін одягнений у джинси синього кольору, не має взуття.

Із СІЗО втік зловмисник / Фото Нацполіції Одещини