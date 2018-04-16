План Авакова суперечить плану Порошенка, – нардеп про повернення Донбасу

План міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо визволення окупованих територій на Донбасі суперечить плану Президента України Петра Порошенка.

Таку думку висловив народний депутат Єгор Фірсов у прямому ефірі 24 Каналу.

"Мені дуже шкода, що у держави не з’явилося чіткого плану. Тому що план міністра Авакова суперечить плану Президента України Петра Порошенка", – переконаний політик.

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Він зазначив, що в української влади є всі можливості, щоб домовитися і чітко від імені українського народу довести цей покроковий план"

Я не вірю в можливість реалізації плану Авакова, тому що неможливо очистити поступово море, його очищуєш або загалом, або частинами, що не може статися,

– сказав Фірсов.

Нардеп також зазначив, що миртворчу місію в Україні в ООН не затвердять по одній причині.

"Головне завдання миротворчої місії в Україні – перекрити кордон, щоб бойовикам не надходило озброєння з території Росії. Без цієї норми взагалі миротворча місія не має жодного сенсу. Ба більше, що ООН її не затвердить і самі миротворці там не з’являться. Бо якщо Росія буде продовжувати постачати зброю, то це означає, що вогонь там не припиниться", – запевнив політик.

Він підсумував, що план Авакова не є таким реалістичним.