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      План Б і стіна з окупованим Донбасом: у якому разі Україна вдасться до цього кроку

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      Володимир Зеленський / Getty images

      Рада нацбезпеки і оборони України під час своїх засідань затвердила 5 планів реінтеграції Донбасу та повернення територій. Один із них, – під умовною назвою "план Б" передбачає будівництво стіни на межі з тимчасово окупованими територіями. До нього можуть приступити в разі "замороження" військового конфлікту на Донбасі.

      Для президента Зеленського це навіть не план Б, а "план на останню букву". Про це сам глава держави розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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      Це останній план. Я поки що не хотів би його застосовувати. Ця стіна вже є, а нам слід вирішувати, як повернути людей, їх ментальність, їх розум. У нас зараз є жива стіна і гинуть люди,
      – наголосив Зеленський.

      Він додав, що план Б в питанні реінтеграції Донбасу для нього особисто не є варіантом.

      Але п’ять років чекати і втрачати наших українців я теж не готовий,
      – додав він.

      Водночас, коли журналісти запитали Зеленського, чи будуть передбачені соцвиплати жителям Донбасу, які згідно з таким планом опиняться за стіною, президент відповів:

      "Які можуть бути соцвиплати, якщо у нас буде стіна? Це буде зовсім інша держава. Яку, як ви розумієте, ми ніколи не визнаємо. Ми розуміємо, що якщо буде план зі стіною, нам треба буде зробити всі умови, аби українці, які перебувають на окупованих територіях, але хочуть бути з нами, повернулися. Бо за стіною буде інша місцевість, там перебуватимуть бойовики", – додав він.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
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