Антикорупційний план від активістів: хто з кандидатів у президенти вже підтримав ініціативу
Понад 90 % українців переконані, що одна з найбільших загроз для України – це політична корупція. Найбільшу відповідальність за боротьбу з нею вони покладають на президента. Тож 23 громадські організації вирішили представити кандидатам в очільники держави свій план боротьби з цією проблемою.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.
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Він зазначив, що активісти не нав'язують потенційним лідерам країни своє бачення, проте є об'єктивні проблеми, які потрібно якнайшвидше розв'язати.
Чотири ключові проблеми, рішення яких мають запропонувати кандидати в Президенти України:
- Повна втрата довіри суспільства до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Неспроможність керівництва Національної агенції з питань запобігання корупції забезпечити виконання базових функцій інституції.
- Постійні атаки політичної еліти на Національне антикорупційне Бюро.
- Перетворення частини Служби Безпеки України в інструмент та провайдера корупції.
За словами Шабуніна, поки що підтримали запропонований активістами Антикорупційний порядок денний лише чотири кандидати у президенти.
Голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін
Зокрема у команді Володимира Зеленського пообіцяли розробити детальну дорожню карту із реалізації антикорупційного порядку денного та впровадити її спільно з громадськістю.
Андрій Садовий заявив, що повністю підтримує план боротьби з корупцією. "Перезапуск НАЗК, захист незалежності НАБУ, аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, СБУ повинна дбати про безпеку держави", – зазначив він.
Погодився із пропозиціями громадських організацій й Дмитро Гнап. Однак зазначив, що має два зауваження щодо цих вимог. На думку політика, запропоновані заходи є недостатніми. Він також запропонував дізнатися у кандидатів за який кошт вони фінансують свою виборчу кампанію, чому вирішили піти у політику та чи мають вони бізнес-інтереси.
Анатолій Гриценко виокремив наступні ключові антикорупційні напрями: переорієнтація СБУ, всебічна підтримка антикорупційних органів замість їх дискредитації владою, система стимулів і жорстких покарань для корупціонерів.
Також голова ГО "Центр протидії корупції" розповів, що активісти планують провести зустрічі ще з декількома кандидатами у президенти України.
Юлія Тимошенко запевнила нас, що готова зустрітися. Залишається ще Петро Порошенко. Йому найважче – він має прозвітувати. Тому я думаю, що зустріч з ним організувати буде найважче,
– прокоментував Шабунін.
Крім цього, активісти наголосили, що перелік зазначених ними проблем не є вичерпним, але відсутність чіткої позиції у кандидатів саме щодо них свідчитиме про нерозуміння ключових викликів у сфері протидії корупції.
Дивіться відео: повне інтерв'ю з головою ГО "Центр протидії корупції" Віталієм Шабуніним