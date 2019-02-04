Антикорупційний план від активістів: хто з кандидатів у президенти вже підтримав ініціативу

Понад 90 % українців переконані, що одна з найбільших загроз для України – це політична корупція. Найбільшу відповідальність за боротьбу з нею вони покладають на президента. Тож 23 громадські організації вирішили представити кандидатам в очільники держави свій план боротьби з цією проблемою.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

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Він зазначив, що активісти не нав'язують потенційним лідерам країни своє бачення, проте є об'єктивні проблеми, які потрібно якнайшвидше розв'язати.

Чотири ключові проблеми, рішення яких мають запропонувати кандидати в Президенти України:

Повна втрата довіри суспільства до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури . Неспроможність керівництва Національної агенції з питань запобігання корупції забезпечити виконання базових функцій інституції. Постійні атаки політичної еліти на Національне антикорупційне Бюро . Перетворення частини Служби Безпеки України в інструмент та провайдера корупції.

За словами Шабуніна, поки що підтримали запропонований активістами Антикорупційний порядок денний лише чотири кандидати у президенти.



Голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін

Зокрема у команді Володимира Зеленського пообіцяли розробити детальну дорожню карту із реалізації антикорупційного порядку денного та впровадити її спільно з громадськістю.

Андрій Садовий заявив, що повністю підтримує план боротьби з корупцією. "Перезапуск НАЗК, захист незалежності НАБУ, аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, СБУ повинна дбати про безпеку держави", – зазначив він.

Погодився із пропозиціями громадських організацій й Дмитро Гнап. Однак зазначив, що має два зауваження щодо цих вимог. На думку політика, запропоновані заходи є недостатніми. Він також запропонував дізнатися у кандидатів за який кошт вони фінансують свою виборчу кампанію, чому вирішили піти у політику та чи мають вони бізнес-інтереси.

Анатолій Гриценко виокремив наступні ключові антикорупційні напрями: переорієнтація СБУ, всебічна підтримка антикорупційних органів замість їх дискредитації владою, система стимулів і жорстких покарань для корупціонерів.

Також голова ГО "Центр протидії корупції" розповів, що активісти планують провести зустрічі ще з декількома кандидатами у президенти України.

Юлія Тимошенко запевнила нас, що готова зустрітися. Залишається ще Петро Порошенко. Йому найважче – він має прозвітувати. Тому я думаю, що зустріч з ним організувати буде найважче,

– прокоментував Шабунін.

Крім цього, активісти наголосили, що перелік зазначених ними проблем не є вичерпним, але відсутність чіткої позиції у кандидатів саме щодо них свідчитиме про нерозуміння ключових викликів у сфері протидії корупції.

Дивіться відео: повне інтерв'ю з головою ГО "Центр протидії корупції" Віталієм Шабуніним