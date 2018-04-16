План роботи Верховної Ради на тиждень: протидія пропаганді та ядерна безпека

Верховна Рада протягом поточного пленарного тижня планує розглянути питання ядерної безпеки, екології та інтелектуальної власності.

Про це свідчить план роботи на 17-20 квітня, опублікований на сайті парламенту, повідомляє "Слово і Діло".

У вівторок, 17 квітня, депутати мають на меті розглянути блок питань ядерної політики та ядерної безпеки в першому читанні, а також ряд законопроектів про екологічну політику, зокрема, про соціцальний захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У черговий раз запланували затвердити голову і склад Нацкомісії з радіаційного захисту населення України.

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Кілька законопроектів присвячені ЗМІ – про протидію ворожій пропаганді, а також про висвітлення діяльності органів виконавчої влади та інших державних органів.

Планують розглянути питання поводження з відходами – в плані роботи законопроекти про використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії, оподаткування розміщення побутових відходів та про використання деяких видів екологічного податку.

Депутати отримають можливість запланувати парламентські слухання на тему "Стан реалізації основ антикорупційної політики в Україні" і "Про Рахункову комісію Верховної Ради України восьмого скликання".

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Пленарна середа 18 квітня – це традиційно день ратифікацій у Верховній Раді. Однак, почати роботу планують із законопроекту про денонсацію Європейської Конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів. Разом з тим планують розглянути проект закону про ратифікацію конвенції Ради Європи щодо комплексного підходу до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів.

На порядку денному питання ратифікацій: торговельної угоди з Таїландом, про співпрацю в сфері оборони з Польщею, в сфері військових перевезень – з Румунією. Законопроект про підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції мають намір розглянути в другому читанні.

У четвер, 19 квітня, першим запланували розгляд у другому читанні законопроекту про одноразову виплату в разі загибелі, смерті, отримання інвалідності чи часткової втрати працездатності іноземців, які проходять службу в Збройних силах України. Можливо, в четвер народні обранці призначать окремі позачергові місцеві вибори, а крім цього суддів Конституційного суду України. Законопроект про Установу бізнес-омбудсмена в другому читанні вже в який раз внесено до порядку денного тижні. У пленарну п'ятницю 20 квітня відбудеться Година запитань до уряду.