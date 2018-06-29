12:37
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живих" фото

301 Читать новость на русском

В мережі з’явилися перші якісні "живі" фото планшета Xiaomi Mi Pad 4, який представили минулого тижня. Варто зазначити, що ціна нового ґаджета стартує від 170 доларів.

Про це повідомляє itechua.

Читайте також:  Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили офіційно: характеристики та ціна новинки

Mi Pad 4 обладнаний процесором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет з Full HD-екраном на 8 дюймів та співвідношенням сторін 16:10 оснащений також фронтальним об’єктивом на 5 Мп, основною камерою на 13 Мп, батареєю на 6000 мАг, функцією розпізнавання осіб, Bluetooth 5.0, пам’яттю на 32 або 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.

Зазначимо, що Xiaomi Mi Pad 4 з пам’яттю на 3/32 Гб обійдеться покупцем в 170 доларів (близько 4 452 гривні), на 4/64 Гб – в 215 доларів (близько 5 630 гривень), на 64 Гб – в 230 доларів (близько 6 023 гривні).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Фотоновини планшети Ціни Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук