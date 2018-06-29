Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живих" фото

В мережі з’явилися перші якісні "живі" фото планшета Xiaomi Mi Pad 4, який представили минулого тижня. Варто зазначити, що ціна нового ґаджета стартує від 170 доларів.

Про це повідомляє itechua.

Читайте також: Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили офіційно: характеристики та ціна новинки

Mi Pad 4 обладнаний процесором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет з Full HD-екраном на 8 дюймів та співвідношенням сторін 16:10 оснащений також фронтальним об’єктивом на 5 Мп, основною камерою на 13 Мп, батареєю на 6000 мАг, функцією розпізнавання осіб, Bluetooth 5.0, пам’яттю на 32 або 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.

Зазначимо, що Xiaomi Mi Pad 4 з пам’яттю на 3/32 Гб обійдеться покупцем в 170 доларів (близько 4 452 гривні), на 4/64 Гб – в 215 доларів (близько 5 630 гривень), на 64 Гб – в 230 доларів (близько 6 023 гривні).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно