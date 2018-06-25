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Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили офіційно: характеристики та ціна новинки

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Xiaomi Mi Pad 4
Xiaomi Mi Pad 4 / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 25 червня, китайська корпорація Xiaomi офіційно представила 8-дюймовий планшет Mi Pad 4. Продажі новинки стартують вже 27 червня, а коштуватиме девайс від 169 доларів.

Xiaomi Mi Pad 4, як і очікувалося, отримав 8-дюймовий FullHD екран із співвідношенням сторін 16:10. Як повідомляє компанія, планшет став на 9,4% менше пристроїв попереднього покоління, що позитивно позначилося на зручності управління однією рукою.

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Працює новинка на процесорі Snapdragon 660 під управлінням Android 8.1 Oreo та має 4 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера отримала 13-мегапіксельний модуль, а фронтальна камера на 5 Мп та з підтримкою функції Face Unlock.

Xiaomi Mi Pad 4
Xiaomi Mi Pad 4 зможе працювати на 115 хвилин довше, ніж його попередник Mi Pad 3

Планшет доступний у версіях з WiFi і 4G. Ємність акумулятора становить 6 000 міліампер годин. За словами виробника, це дозволить йому пропрацювати на 115 хвилин більше в порівнянні з Mi Pad 3.

Технічні характеристики Xiaomi Mi Pad 4:

  1. Дисплей: 8 ", 1920х1200 пікселів (16:10), контрастність 1200: 1
  2. Процесор: Snapdragon 660 на техпроцесі 14 нм з відеоприскорювачем Adreno 512
  3. Оперативна пам'ять: 3/4 ГБ
  4. Вбудований накопичувач: 32/64 ГБ
  5. Основна камера: 13 (OV13855, f / 2,0) Мп
  6. Фронтальна камера: 5 (Samsung S5K5E8, f / 2,0) Мп
  7. Акумулятор: 6 000 мАг
  8. Зв'язок: Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac, GPS + Glonass, USB Type-C, 4G LTE (опціонально)
  9. ОС: MIUI на базі Android 8.1 Oreo
  10. Габарити: 200, х 120,3 х 7,9 мм
  11. Вага: 242,5 г
  12. Кольори: чорний і золотий.

Xiaomi Mi Pad 4
 Ціни на Xiaomi Mi Pad 4 стартують від 169 доларів

Ціна Xiaomi Mi Pad 4:

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Xiaomi Mi Pad 4 доступний в двох кольорах – чорному і золотому. Вартість WiFi-версії з 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ постійної становить 169 доларів (близько 4 434 гривні). Модифікація з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ внутрішньої сховища обійдеться в 215 доларів (близько 5 641 гривні). Версія з підтримкою 4G (4/64), коштує 230 доларів (близько 6 034 гривні). Варто зазначити, що продажі новинки стартують вже 27 червня.

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Теги: Техно Китай Ґаджети Xiaomi планшети Ціни
Джерело: 24 Канал
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