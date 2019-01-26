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      Планети "Б" не існує: по всій Європі діти вийшли на екологічні марші – фото і відео

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      Плану "Б" не існує: по всій Європі діти вийшли на екологічні марші
      Плану "Б" не існує: по всій Європі діти вийшли на екологічні марші / Getty images

      У Берліні тисячі школярів вийшли на марш, щоб закликати до жорсткіших заходів проти глобального потепління. У Брюсселі 35 тисяч підлітків підтримали протест, а у Швейцарії тисячі учнів шкіл почали страйкувати ще минулого тижня.

      Людей надихнула 16-річна шведська активістка Грета Тунберг. Наразі вона у Давосі, де закликає Всесвітній економічний форум (WEF) забезпечити зелене майбутнє, пише ВВС.

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      У Брюсселі розташовані основні інституції ЄС. Тож студенти пройшлися із транспарантами, на яких були надруковані гасла "Динозаври вважали, що вони теж мають час" і "Будьте частиною рішення, а не забруднення".

      Цікаво, що німецькі студенти мобілізуються за допомогою хештегу #FridaysForFuture у Twitter, а також використовують слоган "Плану Б не існує".

      До слова, у Німеччині до кінця 2038 року заявили про відмову від використання вугілля для виробництва електроенергії. Тож зараз відбуваються урядові переговори про те, як зменшити залежність Німеччини від вугілля та підвищити використання відновлюваних джерел енергії.

      Молоді активісти закликають світових лідерів і очільників корпорацій дотримуватися амбітних цілей, узгоджених у Парижі в 2015 році для боротьби зі зміною клімату. Саме тоді угодою сторони визнали, що зміна клімату є спільною проблемою людства.

      Хто така Грета Тунберг та про що вона говорить? Від серпня, кожну п'ятницю Грета Тунберг сиділа біля шведського парламенту, аби донести послання про клімат.

      Крім того, вона поїхала на поїзді від Швеції до Давоса, щоб підкреслити необхідність використання більш чистих форм транспорту. Цікаво, що мандрівка зайняла у неї 32 години.

      Деякі компанії, деякі люди, зокрема, ті, хто ухвалює рішення, точно знали, якими цінностями вони жертвують заради того, щоб продовжувати заробляти нечувані суми грошей. Я думаю, що багато хто з вас сьогодні належить до цієї групи людей,
      –сказала Тунберг бізнесменам на швейцарському гірськолижному курорті.

      У соцмережах по-різному реагують на дівчинку: деякі критикують за те, що вона таким чином заохочує прогулювати навчання, шукає публічності та виконує роботу екологічних лобістів, інші її підтримують. Більше того, один з її молодих німецьких прихильників, Якоб Блазель, сказав, що боротьба зі зміною клімату "для нас важливіша, ніж освіта".

      Врешті, навіщо нам вчитися, якщо у нас немає майбутнього?,
      – запитав він.

      У розмові з BBC юна активістка сказала, що вона хотіла донести ідею про те, що більшість шкідливих викидів викликана всього лиш кількома людьми – "дуже багатими людьми, які перебувають тут, у Давосі".

      Теги: Протести Новини політики Діти і неповнолітні Екологія Давос Швейцарія
      Джерело: 24 Канал
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