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Плануємо завчасно: 3 пікантні ідеї, як відсвяткувати День Валентина

21:18, 26 січня 240 Читать новость на русском
3 пікантні ідеї, як відсвяткувати День Валентина
3 пікантні ідеї, як відсвяткувати День Валентина / Фото з відкритих джерел

Хоч День Валентина у світі святкуватимуть більше ніж через 3 тижні, однак плани на день всіх закоханих вже можна сміливо будувати.

В Ivona розповіли про 3 цікаві і дуже пікантні ідеї, як відсвяткувати День Валентина і запам’ятати його надовго.

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Як перше побачення

Спробуйте згадати, яким було ваше перше побачення. Намагайтесь відчути всі ті чудові емоції знову та повторіть вашу першу зустріч до дрібниць. Це може бути скромна вечеря у затишному кафе, або ж посиденьки вдома з дуже гарячим завершенням.

Створіть символ любові

Це може бути або романтична фотосесія на природі, або ж запуск небесних ліхтариків на даху будинку. Це може бути будь-що, але зробіть свій "символ" таким, щоб пам'ять про цей день залишилася на довгі роки.

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Cекс-ігри

Щоб ніч з 14 на 15 лютого запам'яталася надовго – зробіть своєму партнеру/партнерці несподіваний сюрприз. Але для сексуальних ігрищ вам потрібно попередньо підготуватись: складіть романтичний плей-лист, купіть красиву еротичну білизну, придбайте продукти на смачну вечерю та легкий алкоголь і розпитайте своїх коханих про їхні потаємні фантазії.

Теги: LifeStyle Секс День Валентина
Джерело: 24 Канал
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