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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пластичні хірурги назвали неочікуваний недолік селфі

1930 Читать новость на русском
Селфі
Селфі / unsplash.com

Ми вже протягом кількох років не уявляємо свого відпочинку без фотографування самих себе, – тобто "селфі". Але експерти мають на це свою думку та зауваження, які слід прийняти до уваги.

Згідно з опитуванням, проведеним Американською академією пластичних і реконструктивних хірургів в 2017 році, 55% пацієнтів зверталися до лікарів через невдоволення своїм зображенням в соціальній мережі, а в 2016 з аналогічною проблемою зверталися 46%.

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І на це в пластичних хірургів є своє пояснення, – оптичне сприйняття фотографій збільшує розмір носа на 30% у чоловіків і на 29% у жінок. Саме через такий візуальний недолік люди наважаються витрачати шалені гроші на пластичні операції.

Селфі створюють ілюзію, при якій ваш ніс виглядає ширшим і товстішим, коли він насправді не є таким. Я боюся, що сьогоднішнє покоління про це не знає. Все, що вони знають – це селфі,
– прокоментував ситуацію Борис Пашковер, реконструктивний хірург і провідний автор дослідження.

Вирішити цю проблему хірурги рекомендують не за допомогою хірургічного втручання. Фахівці радять знайти собі фотографа, який буде робити портрети на більшій відстані – не менше ніж 30 сантиметрів від особи.

Теги: Здорове життя Краса LifeStyle Здоров'я дослідження
Джерело: Forbes
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Новини за 3 березня
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