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Пластичні хірурги назвали ще одну небезпеку селфі

20:45, сьогодні 255 Читать новость на русском
Небезпека селфі
Небезпека селфі / unsplash

Експерти Американської академії лицьової пластичної хірургії провели опитування серед своїх клієнтів щодо причин, чому вони вирішили вдатися до хірургічного втручання. Як виявилося, одних із головних приводів для операцій зі зміни зовнішності – невдалі селфі.

Заради хороших селфі люди готові майже на все – шукати небезпечні локації чи створювати феєричний макіяж. Але, як виявилось, на пластичну хірургію погоджують також з цієї причини, пише Вuro24/7.

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Як стверджують експерти, любителі ідеальних селфі лягають під ніж, що змінити форму носа, підкреслити скули, зробити підборіддя більш чітким тощо. Для порівняння, у 2017 році 55% опитаних людей, які вирішили робити пластику обличчя, назвали селфі – однією із головних причин. А от в 2016 році – ця цифра була нижчою на 13%.

Теги: Здорове життя LifeStyle дослідження
Джерело: 24 Канал
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