Учасникам Операції Об’єднаних сил видають медалі із пластику, а не з металу. Ветеранів війни на Донбасі цей факт неабияк обурив.

Ветеран АТО Мартін Брест у фейсбуці опублікував фото медалі, яку тепер видають учасникам ООС.

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Військовий пояснив, що це медаль учасника ООС, яку видають у комплекті разом з УБД (учасник бойових дій – 24 канал).

Ця медаль тепер – пластмасова. Так, звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал,

– додав він.



Таку медаль отримали українські військові / Фото з фейсбук-сторінки Мартіна Бреста

За його словами, таку медаль отримали бійці у цьому місяці. Ветеран наголосив, що ще більше принизити армію просто неможливо.

Виродки. Тупо виродки,

– написав він.

У коментарях до допису інші учасники ООС повідомили, що медалі із пластику їм видавали і раніше, зокрема у 2015 та 2018 роках.



Такі медалі були й раніше / Скриншот



У 2015 році військові уже отримували медаль з пластику / Скриншот

Як має виглядати медаль учасника ООС

На сайті Міноборони зазначено, що нагрудний знак виготовляють із алюмінієвого сплаву з гальванічним покриттям під золотого. Медаль має круглу форму. На лицьовому боці напис "Ветеран війни", а на зворотному – "Учасник бойових дій".



Як має виглядати медаль ветерана війни на Донбасі / Фото Міноборони