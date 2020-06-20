Тупо виродки, – ветеранам війни на Донбасі видають пластикові медалі: фото
Учасникам Операції Об’єднаних сил видають медалі із пластику, а не з металу. Ветеранів війни на Донбасі цей факт неабияк обурив.
Ветеран АТО Мартін Брест у фейсбуці опублікував фото медалі, яку тепер видають учасникам ООС.
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Військовий пояснив, що це медаль учасника ООС, яку видають у комплекті разом з УБД (учасник бойових дій – 24 канал).
Ця медаль тепер – пластмасова. Так, звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал,
– додав він.
Таку медаль отримали українські військові / Фото з фейсбук-сторінки Мартіна Бреста
За його словами, таку медаль отримали бійці у цьому місяці. Ветеран наголосив, що ще більше принизити армію просто неможливо.
Виродки. Тупо виродки,
– написав він.
У коментарях до допису інші учасники ООС повідомили, що медалі із пластику їм видавали і раніше, зокрема у 2015 та 2018 роках.
Такі медалі були й раніше / Скриншот
У 2015 році військові уже отримували медаль з пластику / Скриншот
Як має виглядати медаль учасника ООС
На сайті Міноборони зазначено, що нагрудний знак виготовляють із алюмінієвого сплаву з гальванічним покриттям під золотого. Медаль має круглу форму. На лицьовому боці напис "Ветеран війни", а на зворотному – "Учасник бойових дій".
Як має виглядати медаль ветерана війни на Донбасі / Фото Міноборони