Платинова блондинка: Хайді Клум поділилася архівною сексуальною зйомкою
Знаменита німецька модель Хайді Клум поділилася архівною серію звабливих фотографій, автором яких виступила легендарна Еллен фон Унверт.
45-річна Хайді опублікувала фотосет на своїй сторінці в Instagram. На яскравих кадрах модель позує у купальниках кольорі металік та міні-спідницях.
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"Повертаюся у ті дні, коли я була платиновою блондинкою та знялася для однієї і єдиної Еллен фон Унверт", – підписала архівну зйомку Клум.
Коментатори були у захваті від зйомки і відзначили, Хайді зовсім не змінилася, але знайшлися і ті, хто назвав фотосет вульгарним та дешевим.
Хайді Клум
Джерело: 24 Канал
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