Платіжки за газ у 2020: що зробить уряд, аби "не дратувати українців" – пояснення Оржеля

Українці повинні сплачувати за транспортування газу – користуються вони ним чи ні. Це потрібно для того, щоб підтримувати систему в робочому стані. Разом із цим, уряд таки планує – щоб "не дратувати українців" – прибрати окремі платіжки за транспортування газу.

Про це говорив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель 3 лютого в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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Про повернення до єдиної платіжки за газ

Зі слів міністра можна зробити висновок, що Кабінет Міністрів та Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг працюють над створенням єдиної платіжки за газ – тобто, фактично, над поверненням до системи, яка вже існувала раніше.

Зараз напрацьовується, щоб усе ж таки не було окремих платіжок (за споживання газу і за транспортування газу – 24 канал). Щоб була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки – щоб не дратувати українців,

– сказав Оржель.

Навіщо платити за газ, коли його не споживаєш

Міністр також пояснив, чому за газ потрібно платити навіть тоді, коли його не споживаєш: "Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Це коштує грошей".

Оржель додав, що такі витрати, які в народі називають "абонплата", можна назвати "умовно постійними" – тобто, такими, які треба вкладати завжди. І це враховують при формуванні тарифу.

Міністр наголосив, що "потрібно постійно витрачати гроші, щоб підтримувати все в робочому стані", а отже й українці повинні постійно за це сплачувати.

Зауважимо, при цьому голова комітету Ради з питань енергетики Андрій Герус додав, що НКРЕКП будуть просити виставляти мінімальні рахунки тим споживачам, які газ не споживають або споживають небагато.

Друга платіжка за газ: навіщо вона потрібна

Поруч із цим в уряді наполягають, що дві платіжки за газ – це розвиток. Мовляв, це важливо, щоб одна платіжка була за транспортування, а інша – за сам газ як за товар.

"У нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було вирішено про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", – пояснив Оржель.