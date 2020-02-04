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      Платіжки за газ у 2020: що зробить уряд, аби "не дратувати українців" – пояснення Оржеля

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      Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України / kmu.gov.ua

      Українці повинні сплачувати за транспортування газу – користуються вони ним чи ні. Це потрібно для того, щоб підтримувати систему в робочому стані. Разом із цим, уряд таки планує – щоб "не дратувати українців" – прибрати окремі платіжки за транспортування газу.

      Про це говорив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель 3 лютого в ефірі "Свободи слова" на ICTV. 

      До теми: Зменшення сум у платіжках: Зеленський провів нараду з представниками влади – подробиці

      Про повернення до єдиної платіжки за газ

      Зі слів міністра можна зробити висновок, що Кабінет Міністрів та Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг працюють над створенням єдиної платіжки за газ – тобто, фактично, над поверненням до системи, яка вже існувала раніше. 

      Зараз напрацьовується, щоб усе ж таки не було окремих платіжок (за споживання газу і за транспортування газу – 24 канал). Щоб була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки – щоб не дратувати українців,
      – сказав Оржель.

      Навіщо платити за газ, коли його не споживаєш

      Міністр також пояснив, чому за газ потрібно платити навіть тоді, коли його не споживаєш: "Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Це коштує грошей". 

      • Оржель додав, що такі витрати, які в народі називають "абонплата", можна назвати "умовно постійними" – тобто, такими, які треба вкладати завжди. І це враховують при формуванні тарифу.

      Міністр наголосив, що "потрібно постійно витрачати гроші, щоб підтримувати все в робочому стані", а отже й українці повинні постійно за це сплачувати. 

      Зауважимо, при цьому голова комітету Ради з питань енергетики Андрій Герус додав, що НКРЕКП будуть просити виставляти мінімальні рахунки тим споживачам, які газ не споживають або споживають небагато. 

      Друга платіжка за газ: навіщо вона потрібна

      Поруч із цим в уряді наполягають, що дві платіжки за газ – це розвиток. Мовляв, це важливо, щоб одна платіжка була за транспортування, а інша – за сам газ як за товар. 

      "У нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було вирішено про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", – пояснив Оржель.

      І додав, що на ціну за транспортування впливати важко, бо "труба – це монополія, іншої такої труби немає". А от на ціну на газ впливати можна. 

      Регульований тариф сплатили (за транспортування – 24 канал), а знайшли газ дешевше – відповідно в українців може бути нижча ціна на товар (сам газ – 24 канал). Тому з'явилася друга платіжка,
      – підсумував Оржель.

      До теми: Скільки українці винні державі за комунальні послуги – свіжі дані

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Газ Тарифи на газ Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Гроші
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