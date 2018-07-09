Платіжна система Google Pay зазнає кардинальних змін – витік

Компанія Google готує велике оновлення своїх найпопулярніших сервісів, зокрема платіжної системи Google Pay. Відбудеться розширення функціональних можливостей, а також повний редизайн.

Про це повідомляє видання akket.com, посилаючись на дані інсайдерів.

Так, джерело повідомило, що деякі користувачі вже можуть побачити зміни у зовнішньому вигляді системи. Так, новий дизайн із назвою Google Material Theme доступний для користувачів Android P Developer Preview 4.

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За словами інсайдерів, в оновленому зовнішньому вигляді переважає білий колір. Всередині Google Pay використали шрифт Product Sans. Окрім того, сервіс отримав вкладку "Активності", всередині якої можна подивитися останні операції та дізнатися усю інформацію про них. Крім того, у розділі "Способи оплати" можна легко управляти банківськими картами, прив'язаними до сервісу.

Google Pay змінила дизайн

Оновили також розділ "Передплати та послуги", тут користувач може ознайомитися з тими сервісами, які автоматично списують гроші через платіжну систему.

Що таке Google Pay? Це технологія оплати за допомогою смартфонів через POS-термінали з наявністю безконтактної оплати та з попередньою прив'язкою до цифрового "гаманця" банківських карт. Сервіс був запущений Google у 2015 році. В Україні послуга стала доступною наприкінці 2017 року.