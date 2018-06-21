Платний в'їзд до центру Києва: чи готові водії платити за паркування

В'їзд у центр Києва можуть зробити платним. Так міська влада хоче розвантажити столичне середмістя за зразком європейських столиць.

"Правила паркування в місті Києві, оплата 10 гривень за годину", – ці чіткі правила паркування і штрафи за їх порушення, аби зацікавити населення їздити в громадському транспорті. Та це лише перші кроки на шляху до розвантаження центру столиці. Експерти поступово хочуть ввести платний в'їзд до середмістя столиці.

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Журналісти 24 каналу вирішили зробити експеримент і перевірити чи готові люди платити. Так, імітуємо ситуацію, що в'їзд і паркування в центрі вже зробили платним. Ціна 50-100 гривень. Що на це скажуть водії?

"Нехай спочатку зроблять парковки, а тоді вже будемо розглядати оплату", – сказав водій Ігор.

"Я вважаю, що це неправильно", – відповів водій Євген.

Я не готовий платити. Чому? Бо грошей немає,

– зазначив водій Едуард.

"Я готовий платити 100 гривень, щоб закінчилося це свавілля", – запевнив водій Володимир.

Під час експерименту гроші у людей ніхто не брав. Хоча, як виявилось, більшість людей готові платити лише в тому випадку, якщо натомість провадять гідні місця для паркування. А це, як виявилось, буде ще не скоро.

В Інституті Генерального плану міста Києва заспокоюють: перш ніж зробити в'їзд платним, побудують нові парковки. І не тільки.

Ми повинні побудувати хордові магістралі, яких у нас немає, які дозволять об'їхати центральну частину міста. Також побудувати додаткові мости, побудувати перехоплюючі паркінги,

– наголосив начальник Інституту Генерального плану міста Києва Сергій Броневицький.

Муніципальна влада хоче запозичити європейський досвід який полягає у тому, щоб їздити центром на власному авто було невигідно.

"Щоб на громадському транспорті із точки А до точки Б киянин міг швидше доїхати, ніж на приватному транспорті. Цей принцип реалізується у всіх світових столицях. Другий принцип – це приорітет пішохода над автомобілем", – прокоментував Броневицький.

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Такий комплексний підхід, за словами експертів, допоможе подолати затори.

"Така велика кількість автотранспорту на одного містянина! До речі, у нас показник цей один з найвищих у світі. На цьому шкодувати не можна, тому що є сутність міста, зробити його зручним, комфортним для нашого спільного проживання. Тому це саме ті значимі речі, в які треба вкладати гроші", – переконаний юрист Лаврентій Царук.

Зараз це лише плани. І втілити в життя їх зможуть не раніше 2020 року.