Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь

Пляжний сезон вже настав, і багатьом не терпиться поїхати на море. Чи допоможе плавання не тільки відпочити, а й зміцнити здоров'я людям з проблемами серця? Виявилося, що в цій темі є багато підводних каменів, про які 24 Каналу розповіла Тетяна Анікєєва, медичний директор ММ "Добробут".

Серцево-судинні захворювання – причина смертності №1 в Україні і серед чоловіків, і серед жінок. Хвороби серця завдають шкоди багатьом людям, попри вік та стать. На жаль, ми не можемо вплинути на свій генетичний код, щоб уникнути спадкових захворювань, але більшість факторів піддається впливу.

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Основні причини виникнення серцево-судинних захворювань: куріння, високий рівень холестерину, підвищений кров’яний тиск, надмірна вага, ожиріння, діабет і відсутність фізичних навантажень.

Наші м'язи – це "міні-насоси". А серце – це найбільший "насос", який перекачує кров. Коли м'язи працюють, вони проштовхують кров по судинах, і вона тече далі по організму. Тому, коли людина не рухається – основну функцію бере на себе серце. А коли ми ходимо, присідаємо, плаваємо, то допомагаємо йому,

– зазначає лікар.

При фізичному навантаженні прискорюється пульс і змінюється артеріальний тиск. Але як бути у випадку з "сердечниками"? Адже хвороб серця і судин дуже багато. Чи може опинитися під забороною плавання при серцево-судинних захворюваннях?



Плавання: користь та шкода при хворобах серця

Все залежить від важкості серцевої недостатності. Багато з нас чули про таке поняття як "серцева недостатність". Це не самостійний діагноз, але, як правило, він є наслідком дуже багатьох серцевих захворювань. І Нью-Йоркська асоціація кардіологів навіть розподілила цей діагноз за кількома функціональними класами залежно від ступеня тяжкості.

Ця класифікація допомагає визначити, в якому випадку плавання корисно, а в якому – шкідливо. Причому, мова йде не тільки про відпочинок на морі або біля річки, коли з'являється можливість поплавати. Це стосується і регулярних відвідувань басейну.

Багато хто з нас упевнені, що не мають проблем зі здоров'ям. Але якщо людині важко проплисти 25 метрів, при цьому особа молода і відносно здорова, в такому випадку мимоволі постає питання: "А чи дійсно все в порядку?" Тому візит до лікаря і відвідування басейну можуть послужити в якості маркера, що "все ок" або "пора лікуватись".

Проблеми з серцем: кому можна плавати, а кому – не можна?

Отже, існує 4 функціональних класи (ФК) серцевої недостатності в залежності від ступеня тяжкості, а це – 4 різних варіанти фізичного навантаження у вигляді плавання (або заборона на нього).

І клас – сюди відносять людей, які можуть займатися плаванням, хоча мають захворювання серця. І у їхньому випадку таке фізичне навантаження навіть корисне.

ІІ клас – фізичне навантаження можливе, особливо, якщо мова йде про людей із зайвою вагою. Їм все одно потрібні фізичні навантаження. Але при зайвій вазі важко ходити, а у воді людині стає легше пересуватися. У цьому випадку плавання або аква-аеробіка можливі тільки під наглядом лікаря.

ІІІ клас – для цих пацієнтів обмежене фізичне навантаження. Навіть невеликий заплив або інша фізичне навантаження вже викликає у них задишку і слабкість.

ІV клас – плавання заборонене, тому що людина задихається навіть в стані спокою.

Отже, якщо людина хворіє на серцеву недостатність, то потрібно спочатку з'ясувати з кардіологом причину її появи, розпочати відповідне лікування, а потім вирішувати з лікарем-реабілітологом або з фізичним терапевтом – як правильно підібрати навантаження,

– пояснила Тетяна Анікєєва.

Якщо ж у людини є одне із захворювань серця і судин, але воно без серцевої недостатності і загрозливих аритмій, то в такому випадку корисні звичайні фізичні навантаження.

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Під маскою хвороби серця

Іноді буває так, що людина скаржиться на серце, а під "маскою" серцево-судинного захворювання ховається зовсім інша недуга. Наприклад, корінцевий синдром (радикуліт), при якому з'являється біль в різних місцях, в тому числі і в області серця. Тому людині здається, що у неї щось не в порядку з серцем.



Фізичні навантаження у басейні

І коли пацієнт приходить до лікаря зі скаргами на серцевий біль, то він чомусь призначає йому... плавання. "Навіщо? У мене ж проблеми з серцем", – здивується пацієнт. А це потрібно, щоб зняти м'язовий спазм і згодом зміцнити м'язи хребта. В результаті цього не будуть зажиматися спинномозкові корінці і тому зникнуть неприємні відчуття в області серця,

– розповіла лікар.

Плавання впливає на серце і судини так само, як і будь-яка інше фізичне навантаження. Відбувається прискорення пульсу, нормалізація артеріального тиску. Неважливо, за допомогою якого виду спорту ви прискорюєте частоту серцевих скорочень. Це можуть бути присідання, ходьба або вправи у воді. І не обов'язково при цьому плавати брасом. Якщо кардіолог дозволив фізичне навантаження в воді, то почніть хоча б з малого, щоб зміцнити своє серце.

Перелік основних симптомів, які сигналізують про захворювання серця

- Відчуття задишки у стані спокою може бути симптомом серцевої недостатності;

- Набряклість щиколоток. Скупчення рідини може також виникати від серцевої недостатності і поганої циркуляції крові в ногах;

- Запаморочення часто є прямою ознакою проблем з серцем, тому воно не перекачує достатньо крові до мозку. Запаморочення і задишка може бути симптомом аритмії і навіть серцевого нападу;

- Зміна кольору шкіри.

При появі будь-якого з цих симптомі потрібно негайно звернутися до лікаря.

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