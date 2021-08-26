Плавають авто та маршрутки, затопило будинки: Одесу знов накрила негода
Джерело:телеграм "Одесса как она есть"
В Одесі 26 серпня сильні зливи впродовж цілого дня. Як наслідок, на дорогах утворились ріки. Авто та маршрутки не можуть виїхати. Також затопило будинки, супермаркети.
У місцевих телеграм-каналах публікують відео із затоплених доріг, супермаркетів і будинків. Через постійні зливи рух на дорогах ускладнений.
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Утворились ріки
Повідомляють, що затопило вулиці:
- Черняховського;
- Тінисту;
- Небесної Сотні;
- Вільямса;
- Хімічну;
- Приморську;
- Газовий провулок.
На проспект Небесної Сотні можна проїхати тільки через самомийку.
У телеграмі "Одесса INFO" місцеві жителі також публікують відео із супермаркетів. Кажуть, що там затопило АТБ на Райдужному. Ринок "Сьомий кілометр" теж "плаває".
Затоплений супермаркет АТБ в Одесі: дивіться відео "Одесса INFO"
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"Сьомий кілометр" теж у воді: відео "Одесса INFO"
Люди рятуються
На записі видно вулицю в районі Аркадії, де зупинились маршрутки. Рівень води там досить високий. На одному з відео видно, як водій автобуса сидить з відчиненими дверима.
Раптом біля нього їде автомобіль, від якого бризкає вода аж по вікні маршрутки. Водій, щоб врятуватися, зачиняє двері.
На Аркадії застрягли маршрутки: відео з телеграму "Новини Одеси"
Є також відео, на якому видно затоплені будинки. Злива в Одесі була настільки сильною, що вода стікає сильною рікою по сходах у під'їзді.
У будинках вода стікає по сходах річкою: дивіться відео з телеграму "Новини Одеси"