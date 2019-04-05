Плавуче місто майбутнього: архітектори презентували неймовірний проект
Відоме данське архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста майбутнього, яке має на меті рятувати від стихійних лих та катаклізмів.
Поселення буде розраховане на 10 тисяч мешканців.
Дивіться також: Поснідати під водою: фото з першого в Європі підводного ресторану
Населені пункти будуть спроектовані у вигляді спеціальних шестикутних платформ, пришвартованих до дна океану.
Проект плавучого міста майбутнього від архітектурного бюро BIG
На цих острівках буде передбачене все необхідне для комфортного проживання – від прісної води та електроенергії до власного вирощування продуктів.
У місті продукуватимуть електроенергію та вирощуватимуть рослини
Дослідження стверджують, що до 2050 року 9 з 10 найбільших мегаполісів світу будуть затоплені через підвищення рівня моря.
Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім,
– переконаний засновник BIG Бьярке Інгельс.
Проект передбачає, що у разі землетрусу, цунамі чи іншої стихії, плавуче місто можна буде відбуксирувати на безпечну відстань.
У разі стихійних лих місто можна буде відбуксирувати
Перший прототип такого міста майбутнього планують збудувати на Іст-Рівер у Нью-Йорку.
Дивіться також: