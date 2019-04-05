Плавуче місто майбутнього: архітектори презентували неймовірний проект

Відоме данське архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста майбутнього, яке має на меті рятувати від стихійних лих та катаклізмів.

Поселення буде розраховане на 10 тисяч мешканців.

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Населені пункти будуть спроектовані у вигляді спеціальних шестикутних платформ, пришвартованих до дна океану.



Проект плавучого міста майбутнього від архітектурного бюро BIG

На цих острівках буде передбачене все необхідне для комфортного проживання – від прісної води та електроенергії до власного вирощування продуктів.



У місті продукуватимуть електроенергію та вирощуватимуть рослини

Дослідження стверджують, що до 2050 року 9 з 10 найбільших мегаполісів світу будуть затоплені через підвищення рівня моря.

Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім,

– переконаний засновник BIG Бьярке Інгельс.

Проект передбачає, що у разі землетрусу, цунамі чи іншої стихії, плавуче місто можна буде відбуксирувати на безпечну відстань.



У разі стихійних лих місто можна буде відбуксирувати

Перший прототип такого міста майбутнього планують збудувати на Іст-Рівер у Нью-Йорку.

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