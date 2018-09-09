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Плавучий кран протаранив Кримський міст: опубліковано відео

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Оприлюднено відео зіткнення плавкрану з Кримським мостом
Оприлюднено відео зіткнення плавкрану з Кримським мостом / Соцмережі

У мережі з'явилося відео інциденту на Кримському мосту, коли у переправу врізався плавучий кран.

Раніше 24 канал повідомляв, що 8 вересня плавучий кран зіткнувся із автодорожньою частиною Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії. У підсумку плавкран пошкодив бар'єрне огородження та щоглу освітлення транспортного переходу.

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Згодом у мережі з’явилося відео інциденту.

Плавкран врізався у Кримський міст: відео 

Додамо, що інцидент стався внаслідок шторму в акваторії Керченської протоки, через що зірвався з якоря плавкран. Екіпаж намагався взяти судно під контроль, щоб уникнути аварії, але штормовий вітер прибив засіб до Кримському мосту на ділянці між островом Тузла та фарватером. В результаті плавкран врізався в опору 227 автодорожньої частини мосту.

До слова, нещодавно окупанти на Кримському мосту через Керченську протоку встановили перші залізничні прольоти.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Анексія Криму Кримський міст Новини Криму
Джерело: 24 канал
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