Playboy на фоні скандалу видалив свою сторінку на Facebook

Керівництво американського чоловічого лайф-стайл журналу розважального характеру "Playboy" заявило, що видаляє свою сторінку із соцмережі Facebook через скандал з витоком персональних даних.

Про це повідомляє СNN.

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Після оголошення, сторінка журналу є не доступною. Інші офіційні сторінки, що використовують торгову марку, такі як Playboy Netherlands, як і раніше доступні на сайті. Поки не відомо, чи Playboy контролює ці сторінки.

Нагадаємо, у Facebook стався найбільший витік інформації за всю історію його діяльності. Приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA) зібрала дані приблизно 50 мільйонів користувачів соціальної мережі та використала їх без дозволу.