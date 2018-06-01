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PlayStation 5 отримає довгоочікувану особливість

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Sony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 / Фото з вільних джерел

Найбільш очікуваною ігровою приставкою в світі є Sony PlayStation 5. Її офіційно представлять публіці вже в 2020 році на щорічній конференції E3. Про майбутню новинку відомо вже доволі багато подробиць, в тому числі, що вона отримає новий геймпад, який буде дуже схожим на ґаджет від Xbox One X.

Про це повідомляє akket.com.

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Сьогодні, 1 червня 2018 року, інсайдери поділилися новими даними про ігрову консоль нового покоління. Як запевняють джерела близькі до розробників приставки PlayStation 5, компанія Sony вирішила додати в неї фантастичну особливість, про яку мріяли всі. Йдеться про довгоочікуваний безкоштовний мультиплеєр. Геймерам не доведеться витрачати гроші на те, щоб мати можливість грати разом з іншими людьми. Зараз, якщо грати на PS4, необхідна платна підписка PlayStation Plus.

Подібне рішення керівництво компанії Sony прийняло у зв'язку з тим, що ціни на гру для консолей збільшуються щороку, а просити власників PlayStation 5 окремо віддавати гроші ще й за мультиплеєр – неправильно. Втім, грошей японська корпорація точно не втратить.

Також повідомляється, що підписка PlayStation Plus в сервісі PSN отримає безліч нововведень, тобто вона стане набагато цікавішою в очах геймерів. Наприклад, в її рамках користувачам будуть постійно давати ексклюзивний контент для тих ігор, які у них вже є. Це означає, що багато підключать її за власним бажанням.

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Головний мінус PlayStation 4 складається саме в тому, що за можливість грати по мультиплеєру потрібно платити окремо. Якщо конкурент PlayStation 5 від компанії Microsoft збереже платну службу Xbox Live для мультиплеєра, то у японського продукту з'явиться серйозна конкурентна перевага.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ігри Ґаджети Sony
Джерело: 24 Канал
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