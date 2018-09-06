Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер погуляла на вечірці в Росії: фото

Знаменита британська модель та двоєрідна сестра принців Вільяма та Гаррі вже давно є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari. З нагоди відкриття виставки бренду у Москві найвідоміші зірки зібрались на вечірці.

Розкішні фото з вечірки у Мезеї Московського Кремля з’явивились на Instagram-сторінці 27-річної Кітті Спенсер. Окрім неї на подію завітала голлівудська актриса Алісія Вікандер, зірковий візажист Стівен Вальдберг та багато інших представників бренду Bulgari.

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Для сяючого образу племінниця принцеси Діани одягнула вишукану чорну сукню від Dolce & Gabbana і додала до образу декілька чарівних прикрас Bulgari. Алісія Вікандер у свою чергу вразила стильним чорним костюмом з відвертим декольте без бюстгальтера. Автором яскравих знімків став Герман Ларкін.



Кітті Спенсер у Москві



Кітті Спенсер у Москві



Алісія Вікандер у Москві



Кітті Спенсер і Алісія Вікандер у Москві



​Кітті Спенсер і Алісія Вікандер у Москві