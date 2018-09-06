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Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер погуляла на вечірці в Росії: фото

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Кітті Спенсер у Москві
Кітті Спенсер у Москві / Instagram / @kitty.spencer

Знаменита британська модель та двоєрідна сестра принців Вільяма та Гаррі вже давно є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari. З нагоди відкриття виставки бренду у Москві найвідоміші зірки зібрались на вечірці.

Розкішні фото з вечірки у Мезеї Московського Кремля з’явивились на Instagram-сторінці 27-річної Кітті Спенсер. Окрім неї на подію завітала голлівудська актриса Алісія Вікандер, зірковий візажист Стівен Вальдберг та багато інших представників бренду Bulgari.

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Для сяючого образу племінниця принцеси Діани одягнула вишукану чорну сукню від Dolce & Gabbana і додала до образу декілька чарівних прикрас Bulgari. Алісія Вікандер у свою чергу вразила стильним чорним костюмом з відвертим декольте без бюстгальтера. Автором яскравих знімків став Герман Ларкін.


Кітті Спенсер у Москві


Кітті Спенсер у Москві


Алісія Вікандер у Москві


Кітті Спенсер і Алісія Вікандер у Москві


​Кітті Спенсер і Алісія Вікандер у Москві


Представники ювелірного бренду Bulgari

Теги: Новини Росії LifeStyle Голлівуд Мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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