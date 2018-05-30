Племінниця принцеси Діани стала обличчям бренду Bulgari

Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, продовжує робити успішні кроки в модельній кар'єрі. На цей раз її запросили стати новим амбасадором італійського ювелірного дому Bulgari.

27-річна дівчина вже давно співпрацює з Bulgari, однак лише зараз стала офіційним представником бренду.

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Для мене величезна честь працювати з самим знаковим ювелірним брендом у світі. Bulgari завжди є синонімом творчості, спадщини, краси і гламуру. Я, безумовно, дуже рада бути частиною сім'ї Bulgari,

– прокоментувала свою участь у рекламній компанії бренду Кітті.



Кітті Спенсер для Bulgari

У свою чергу представники Bulgari відзначили, що Кітті в якості амбасадора ідеально відображає сучасне ставлення бренду до ювелірній майстерності, а також прекрасно втілить його майбутні задуми і представить нові колекції.

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Кітті Спенсер для Bulgari



Кітті Спенсер для Bulgari