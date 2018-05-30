Племінниця принцеси Діани стала обличчям бренду Bulgari
Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, продовжує робити успішні кроки в модельній кар'єрі. На цей раз її запросили стати новим амбасадором італійського ювелірного дому Bulgari.
27-річна дівчина вже давно співпрацює з Bulgari, однак лише зараз стала офіційним представником бренду.
Читайте також: Племінниця принцеси Діани знялася в рекламній кампанії для Dolce&Gabbana: яскраві фото
Для мене величезна честь працювати з самим знаковим ювелірним брендом у світі. Bulgari завжди є синонімом творчості, спадщини, краси і гламуру. Я, безумовно, дуже рада бути частиною сім'ї Bulgari,
– прокоментувала свою участь у рекламній компанії бренду Кітті.
Кітті Спенсер для Bulgari
У свою чергу представники Bulgari відзначили, що Кітті в якості амбасадора ідеально відображає сучасне ставлення бренду до ювелірній майстерності, а також прекрасно втілить його майбутні задуми і представить нові колекції.
Читайте також: Племінниця принцеси Діани взяла участь в модному показі: яскраві фото
Кітті Спенсер для Bulgari
Кітті Спенсер для Bulgari