Племінниця принцеси Діани у стриманому одязі та в дорогих прикрасах знялася для реклами Bulgari
Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, є обличчям бренду Bulgari. Дівчина показала прихильникам у соціальних мережах нові знімки з фотосесії для реклами бренду.
Кетті Спенсер опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Як раніше 24 канал повідомляв, 27-річна дівчина вже давно співпрацює з Bulgari, однак лише у травні стала офіційним представником бренду.
На фотографіях Кітті позує у простому образі, щоб акцент був лише на прикрасах.
Кітті Спенсер для Bulgari / Instagram
Джерело: 24 Канал
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