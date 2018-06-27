Племінниця принцеси Діани у стриманому одязі та в дорогих прикрасах знялася для реклами Bulgari

Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, є обличчям бренду Bulgari. Дівчина показала прихильникам у соціальних мережах нові знімки з фотосесії для реклами бренду.

Кетті Спенсер опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Як раніше 24 канал повідомляв, 27-річна дівчина вже давно співпрацює з Bulgari, однак лише у травні стала офіційним представником бренду.

На фотографіях Кітті позує у простому образі, щоб акцент був лише на прикрасах.



Кітті Спенсер для Bulgari / Instagram