Племінниця російського шпигуна Скрипаля вкотре відзначилася резонансною заявою

Вікторія Скрипаль, племінниця колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля спростовує інформацію, що вона працює на російські спецслужби. Крім того, жінка заявила, що є готовою дати будь-які роз'яснення британській поліції.

Таку заяву вона зробила у коментарі британському ресурсу The Sunday Telegraph.

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"Якщо британці кажуть, що я працюю на спецслужби, то нехай вони це доведуть. Наведіть мені хоча б один доказ", – зауважила жінка.

За її словами, вона є готовою відвідати Скотленд-Ярд, "щоб дати роз'яснення, якщо їх щось цікавить".

Крім того, Вікторія Скрипаль зазначила, що раніше спілкувалася зі своєю двоюрідною сестрою Юлією лише у соцмережах, а телефоном вони спілкувалися лише за необхідності.

Нагадаємо, раніше Вікторія Скрипаль заявляла, що її двоюрідна сестра Юлія, яку було отруєно в Солсбері, "відчайдушно" хоче повернутися в Росію.