Племінниця Скрипаля заявила, що його дочка хоче "відчайдушно" повернутися в Росію

Племінниця екс-шпигуна Сергія Скрипаля Вікторія заявила, що її двоюрідна сестра Юлія, яка була отруєна в Солсбері, "відчайдушно" хоче повернутися в Росію.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті The Telegraph, пише РИА Новости.

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У неї тут собака, у неї тут життя, у неї тут робота і кохана людина,

– сказала Вікторія.

Вона також зазначила, що її родичка була б у безпеці лише "на місяці".

"У цій ситуації, беручи до уваги те, що відбувається, ніхто не може захистити її. Жодна сторона не може гарантувати її безпеку", – пояснила Вікторія.

Нагадаємо, племінниці отруєного колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Вікторії Великобританія відмовила у видачі візи. Вона планувала приїхати в Британію для того, щоб забрати в Росію доньку Сергія Скрипаля Юлію. У посольстві зазначили, що її заявка не відповідає імміграційним правилам, а також висловило невпевненість в тому, що Юлія хоче її бачити.