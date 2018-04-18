Плівки Онищенка за участю Порошенка: ЗМІ опублікували перший запис із голосом президента

У середу ввечері, 18 квітня, в ефірі одного з телеканалів вперше прозвучали "плівки Онищенка" за участю чоловіка із голосом, схожим на голос Президента України Петра Порошенка. На записі нардеп-втікач Олександр Онищенко і людина з голосом, схожим на голос Порошенко обговорюють "договірняк" з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього.

Про це повідомляє "Страна.ua".

Наводимо аудіозапис сенсаційних плівок:

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Стенограма зустрічі Порошенка з Онищенком:

Січень, 2016 рік. Адміністрація Президента. Кабінет Петра Порошенка.

Петро Порошенко (ПП): Привіт, радий бачити.

Олександр Онищенко (ОО): Доброго вечора.

ПП: Ти засмаглий, відпочивав десь?

ОО: Так, був у Дубаї, час відпусток, і я тренуюся. В цьому році Олімпіада, і я готуюся.

ПП: Ти що, сам виступатимеш?

ОО: Ну звичайно, я ж вам вже розповідав. Я вже виступав на Олімпіаді і в Китаї, і в Лондоні.

ПП: Як там Юля (Юлія Тимошенко)?

ОО: Я не знаю, я її не бачив, десь відпочиває після Нового року, думаю, що не в Києві. Щось потрібно дізнатися у неї?

ПП: Та ні, вона продовжує мутити проти мене. Мені тут інформацію приносять.

ОО: Я не думаю, що вона це робить. Вона приїде, давайте я організую вам зустріч.

ПП: Коли вона повернеться, дай мені знати.

ОО: Вона відразу після свят приїде, я відразу передам через Юру (перший помічник президента Юрій Онищенко). Я ще ось щодо якого питання хотів переговорити. У Дубаї зустрів Злочевського, він уже рік з Ігорем (мовиться про партнера Порошенка Ігоря Кононенка) вирішує питання. Не знаю, доходить до Вас чи ні все про їх домовленості. Злочевський попросив мене з Вами поговорити і зробити деякі пропозиції. Коли він зустрічається з Ігорем, то того цікавлять тільки поставки газу на його підприємства. А Коля хоче вирішити питання глобально.

ПП: Ну давай, розповідай, що він там пропонує (далі чутно шум, пересування, шурхіт паперів)

ОТ: Перше, ви знаєте, що Кульчик помер (мовиться про польського бізнесмена, власника Kulczyk Holding Яна Кульчика) і Коля викупив у нього компанію?

ПП: Ну.

ОО: Компанія дуже перспективна, тобто видобуває близько 20 мільйонів кубів (ПП встав і почав ходити по кабінету). Друге. Коля викупив компанію по гідророзриву. Компанія цікава, тому що питання гідророзриву при видобутку газу дуже актуальне. Він готовий укладати всі контракти з "Нафтогазом", з іншими держкомпаніями і готовий віддати 50% компанії і ділити прибуток 50/50. Ви в курсі, що у нас є компанії, у яких укладено договори про спільну діяльність із "Шеллом" і "ЕксонМобіл", ці компанії виходять як інвестори, але цінність цих компаній – що під них зроблений спеціальний законопроект, який звільняє ці компанії від рентних платежів, як інвесторів. Тобто рентні платежі, але вони дуже маленькі – до 2%. Коля готовий зайти інвестором у цю компанію, поставити свою західну компанію, яка увійде інвестором у спільну діяльність. Можна всі газові активи оформляти на цю компанію, тим самим буде і економія рентних платежів, і всю економіку будемо ділити 50/50. Ви в курсі, що Коля вже поставив на ваші компанії більше 10 мільйонів доларів?

ПП: Так, я в курсі.

ОО: Коля готовий згорнути цей борг, включити його теж у розрахунок. Цю пропозиція він просить передати для Вас.

ПП: Так, Коля хороший хлопець. Я подумаю, що можна зробити. Просто по ньому останнім часом збудилися американці.

ОО: По ідеї, вони не повинні були проти нього нічого робити, тому що син Байдена у нього в борді компанії. І Кваснєвський теж. Тому на Західну сторону, коли я говорив з Колею, звідти не повинно бути ніяких намірів.

ПП: Добре, я подумаю, що можна зробити. Колі передавай привіт.

ОО: А коли можна дізнатися чи отримати якесь рішення?

ПП: Давай через тиждень, нехай Юля приїде, ми зустрінемося, і потім я тобі скажу.

ОО: Добре, я тоді полечу, а через тиждень повернуся. Коли Юля повернеться, я через Юру повідомлю. Тоді я буду на зв'язку.

ПП: Все, давай, на зв'язку.

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-втікач, є фігурантом газової справи. Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на президента. Мовляв, протягом року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном. І має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.



6 грудня 2016 року в мережі з'явився аудіозапис розмови, голоси на якій схожі на голоси нардепа-втікача Олександра Онищенка та депутата від "Волі народу" Олеся Довгого, який виступає нібито переговірником від Петра Порошенка. Записи Онищенко обіцяв передати спецслужбам США.

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