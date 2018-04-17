Плоский живіт до літа: від чого варто відмовитись

Плоский живіт – результат не лише регулярних фізичних вправ, але й правильної дієти. Тож якщо ви до відпустки хочете отримати спокусливий живіт, дієтологи рекомендують викинути з раціону п'ять продуктів.

Як передає "НВ", раціон має бути збалансованим, з перевагою білка, клітковини і здорових жирів.

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Під час підготовки до літа не варто їсти плавлений сир та сири з добавками, які аж ніяк не допоможе вам зменшити загальний черевний жир.

Споживання великої кількості фруктози призводить до набору ваги в районі талії і живота. Тож у вас має бути табу на солодкі газовані напої, які містять велику кількість штучних цукрів і кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози.

Хлібобулочні вироби, особливо з м'яких сортів пшениці, навіть у невеликих кількостях абсолютно несумісні зі стрункою фігурою. Адже хліб містить вуглеводи. Краще його замінити на невеликий шматочок хліба з борошна грубого помелу і житнього борошна. Але дієтологи також рекомендують не зловживати таким хлібом.

Варто споживати хліб з житнього борошна

Науковці провели дослідження, яке показало, що вживання алкоголю впливає на відкладення жиру на животі. Тож медики рекомендують обмежитися одним невеликим келихом червоного сухого вина і уникати вживання алкоголю у великій кількості, навіть рідко.

Оброблені м'ясні продукти, зокрема, бекон і сосиски, містять насичені жири, які не тільки заважають схуднути, але й спричиняють набір ваги. Краще під час дієти харчуватись відвареним м'ясом.

Під час дієти варто харчуватись відвареним м'ясом, а не обробленим