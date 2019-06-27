Пляма на репутації Ради Європи: як реагують світові медіа на повернення Росії до ПАРЄ

Основна з озвучених причин повернення РФ до ПАРЄ – забезпечення простим росіянам доступу до ЄСПЛ. Проте низка ЗМІ зазначають: справжньою мотивацією стала втрата грошей, які Росія перестала сплачувати Асамблеї. Як бачать цю ситуацію західні видання і чи підтримують вони позицію України з цього приводу?

Вloomberg пише, що Парламентська асамблея Ради Європи не повинна була дозволити фінансовим проблемам керувати її рішенням щодо відновлення права голосу Росії.

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Можна сперечатися про правильність оригінального рішення про позбавлення РФ прав, але її повернення явно є неправильним кроком. Це поганий приклад для інших органів і країн, які санкціонували Росію.

Коли ПАРЄ 5 років тому проголосувала, щоб позбавити Росію права голосу, російський уряд не бажав прийняти це. Офіційна Москва почала погрожувати взагалі відмовитися від членства в Раді Європи і ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини.

Але, що найгірше для ПАРЄ, звичного до величезного бюджету (416,7 млн. євро, або 474 млн. доларів за 2019 рік), Росія скоротила свої великі фінансові внески, сплативши лише третину в 2017 році, і нічого в 2018 і 2019 роках. У поєднанні з рішенням Туреччини відмовитися від свого статусу головного учасника, це становило серйозну фінансову загрозу організації.

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, ще 10 утрималися.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї.

Тому можна припускати, що гроші були важливим мотивом для того, щоб потрапити під російський тиск. Але, звісно ж, це – неофіційна причина. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали ПАРЄ відновити Росію задля підтримання діалогу між Сходом та Заходом, а російські правозахисники виступають за те, щоб утримувати Росію під юрисдикцією ЄСПЛ.

У виданні наголошують: голосування за резолюцію щодо повернення Росії прав у ПАРЄ супроводжувалося затвердженням дворічного бюджету Європейської ради.



"ПАРЄ: нічого особистого, просто бізнес" / Getty Images

Україна прийняла це рішення особливо важко: її делегація призупинила роботу в Асамблеї і закликала президента Володимира Зеленського розглянути, чи повинна країна залишитися в Раді Європи в майбутньому.

Однак, як зазначає колумніст видання, Україна, з набагато меншим населенням і валовим внутрішнім продуктом, менш фінансово важлива для Асамблеї, ніж Росія. Крім того, враховуючи наміри вступити до ЄС, Україна зробить собі лише гірше, покинувши європейську інституцію, в якій вона вже є.

Чіткий фінансовий мотив відновлення Росії – це пляма на репутації Ради Європи, і це буде перешкодою для подальших дискусій з Кремлем, які Меркель і Макрон нібито хочуть бачити.

Проте виникає логічне зауваження: як тільки накладаються санкції, чи має їх застосування бути послідовним? Тобто, якщо Росію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму, то не варто було б повертати її до залу Асамблеї доти, поки півострів не повернуть Україні. Або ж, поки ПАРЄ не визнає анексію (що навряд чи станеться).

Наразі ж Росія найбільше сподівається, що всі інші західні санкції відпадуть, оскільки європейці розуміють переваги повернення до більш тісного економічного співробітництва. Але шкода, яку зазнала б Європа, жертвуючи своїми принципами, швидше за все, перевищила б переваги. Тому зараз навіть ті, хто співчував Росії, продовжують підтримувати санкції.

Що таке ПАРЄ?Парламентська Асамблея Ради Європи заснована у 1949 році. Її мета полягає у підтримці демократії, прав людини і верховенства права в 47 країнах-членах, до яких входять всі 28 членів Європейського Союзу. Охоплює понад 800 мільйонів громадян. Європейському суду з прав людини, що входить до складу Ради, доручено виконувати Європейську конвенцію з прав людини від 1953 року, якої зобов'язані дотримуватися всі країни-члени.

The Independent робить акцент на тому, що уряд Великої Британії критикує рішення ПАРЄ про повернення права голосу Росії після того, як вона його втратила у 2014 році.

Таке рішення, підтримане Францією та Німеччиною, було розроблено частково для того, щоб підтримувати відкритість зв'язку в період напруженості між Сходом і Заходом, і є таким собі дипломатичним імпульсом для Москви.

Уряд Британії не підтримує повернення Росії до Асамблеї, зазначає видання, посилаючись на власне джерело. Однак цей погляд, очевидно, не розділяють Томмі Шеппард та Річард Балф, які голосували "за". Ще 8 британських депутатів проголосували "проти", троє утрималися.

Ми послідовно закликали Росію сплатити всі бюджетні внески до Ради Європи і показати, що вона серйозно сприймає цінності Ради Європи, включаючи права людини,

– цитує видання представника британського уряду.

У матеріалі також йдеться про реакцію на рішення українських політиків, які зазначають, що голосування було красномовним проявом повної зневаги до норм міжнародного права.

Додається і думка британських політиків, які стверджували, що відсутність Росії у ПАРЄ може бути катастрофічною для громадян країни, оскільки ЄСПЛ є "останнім засобом для багатьох росіян, які не змогли отримати правосуддя вдома". До слова, найбільший відсоток справ, ухвалених ЄСПЛ, походить саме з Росії.

"Я думаю, ми повинні вирішити, чи ми робимо все можливе для людей Росії, продовжуючи виключати їхніх парламентарів з Ради Європи… Я разом з більшістю членів Альянсу вважаю, що відновлення відносин з умовами, що стосуються питань, які необхідно вирішити, є розумним шляхом вперед", – пояснив свій голос Балф у коментарі виданню.

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The Independent резюмує: хоча Захід звинувачує Москву в прихованих операціях, щоб спробувати підірвати їхню демократію, європейські дипломати сказали, що частково причина для підтримки її повернення була саме економічною. Москва вносить в бюджет близько семи відсотків від загальних внесків.



Як країни голосували за рішення про повернення Росії до ПАРЄ

The New York Times починає матеріал про повернення Росії до ПАРЄ з пояснення власне ролі цієї організації: парламентська асамблея Ради Європи створена для підтримки демократії, прав людини та верховенства права у 47 країнах-членах.

Ті, хто голосував "за", пояснювали своє рішення тим, що треба повернути простим росіянам право на звернення до ЄСПЛ. Хто голосував "проти" – заявляв, що Європа поступається своїми принципами, фактично закриваючи очі на анексію Росією Криму і те, що вона підтримує сепаратистів на Сході України.

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Видання цитує очільника української делегації Володимира Ар’єва щодо того, що це – неправильний сигнал для Москви та інших країн.

"Робіть те, що хочете: захоплюйте територію іншої країни, вбивайте там людей – все одно залишитеся з усім", – сказав він.

Подається реакція й низки інших українських політиків, зокрема президента Володимира Зеленського, які обурені тим, що сталося.

З 2014 року Росія лише збільшила свою репресивну поведінку вдома і агресивні дії за кордоном. Рішення про повернення Росії до ПАРЄ показує, що така поведінка є прийнятною. Це – небезпечний прецедент для інших,

– говорить експертка видання Аліна Полякова.

Вона додала, що з моменту анексії Криму в 2014 році Росія: вторглася на Донбас, підтримала Асада в Сирії, втрутилася у вибори США і Європи, намагалася вбити Скрипалів і багато іншого. Виникає запитання: як ця поведінка виправдовує членство в Раді Європи?

Як відбувалося голосування у ПАРЄ: відео

The Telegraph пише, що це – перший випадок, коли міжнародний орган скасував каральні заходи, вжиті щодо Росії через анексію Криму у 2014 році та подальше вторгнення на Схід України.

Видання цитує президента України Володимира Зеленського, який "розчарований таким рішенням", та очільника російської делегації Петра Толстого, який звинуватив британських і українських членів Асамблеї, що намагалися заблокувати це рішення та, "крім витрачання часу і випробування нервів своїх європейських колег, не досягли нічого".



Мітинг проти повернення Росії до ПАРЄ / Getty Images

Українська делегація також стверджувала: через те, що Росія не поступилася вимогам Ради Європи стосовно Криму та окупованих східних областей України, скасування заборони означає "здачу" цих територій.

Наше головне питання – не повернення Росії як таке. А той факт, що РФ повернулася, не зробивши для цього нічого. Жодної поступки. Те, що ми маємо тут – не дипломатія, а одностороння капітуляція,

– цитує видання посла України в Раді Європи Дмитра Кулебу.

Також українські дипломати рекомендуватимуть парламенту України відкликати запрошення спостерігачам ПАРЄ на позачергові вибори 21 липня і вже закликали Володимира Зеленського і МЗС України "переглянути" відносини з ПАРЄ.

Чому Росію позбавили права голосу в ПАРЄ?Це сталося у 2014 році через агресію РФ проти України: анексію Криму, окупацію Донбасу та порушення прав людини, зокрема на цих територіях.



ПАРЄ визнала, що за окупацією Донбасу стоїть Росія, та змінила формулювання резолюції, де констатувала "фактичне управління" цими територіями з боку РФ. Крім того, Асамблея схвалила резолюцію щодо українських політв’язнів. У ній засуджуються тортури, йдеться про неналежні умови утримання українських політв'язнів у Росії та містяться вимоги щодо їхнього звільнення.



Російські представники весь цей час чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій. З кінця червня 2017 року Москва призупинила сплату внесків до Ради Європи, заявивши, що не буде робити цього до відновлення повноважень делегації.