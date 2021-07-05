На пляжі в Дніпрі побили чоловіка: впав у кому та помер – відео 18+

На пляжі в Дніпрі трапилася жорстка бійка. Внаслідок неї один чоловік потрапив до лікарні та помер. ЗМІ повідомляють, що билися біля закладу "Тортуга" та потерпілий спершу впав у кому.

Про це повідомили в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Інцидент трапився ввечері 3 липня на Мануйлівському пляжі (Колишній Воронцовський).

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Деталі від поліції

Медики певний час намагалися врятувати потерпілого, однак це було безрезультатно. Після загибелі, лікарі повідомили в поліцію.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне важке тілесне ушкодження. Досі тривають слідчі дії.

Наразі намагаються встановити осіб, які причетні до цього злочину. Якщо їх знайдуть, їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

Що пишуть ЗМІ

"Інформатор" повідомляє, що потерпілого вдарили кілька разів кулаком по голові.

Потім його госпіталізували в лікарню Мечникова у стані коми.

Медики діагностували струс мозку 3 ступеню та перелом черепа.

Також анонімні джерела повідомили, що зловмисник був пасажиром Audi A5.

Однак, коли його знайшли, підозрюваного вже там не було.

Також у мережі оприлюднили відео цієї бійки. На ньому видно штовханину між кількома людьми в плавках. Запис триває приблизно 13 секунд. Весь цей час один чоловік вже лежить на землі.

Ми не рекомендуємо переглядати цей запис людям зі слабкими нервами, оскільки там присутні сцени насильства (18+).

Бійка на Мануйлівському пляжі в Дніпрі: відео телеграму "Ху***ый Днепр"