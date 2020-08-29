На пляжі в Одеській області виявили міну часів Другої світової війни
У Чорноморську, що в Одеській області, на пляжі знайшли міну часів Другої світової війни. Її дістали з води та вивезли.
Незвичайна знахідка чекала на водолазів, які здійснювали тренувальне занурення в Чорноморську, що на Одещині, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Там на пляжі виявили міну часів Другої світової війни,
– розповіли надзвичайники.
Рятувальники дістали її з води та вивезли. Для цього 500 метрів пляжу звільнили від відпочивальників.
У ДСНС запевняють, що наразі все безпечно, ніякої загрози для людей немає.
На пляжі у Чорноморську знайшли давню міну: дивіться карту