Небезпечні пляжі: де в Україні не можна купатися

В Україні активно триває пляжний сезон. Люди охоче відпочивають на берегах річок та морів. Водночас у МОЗ застерігають: не всюди безпечно купатися.

Де в Україні не варто купатися

Зокрема, під забороною для купання опинилася низка відомих київських водних локацій. Відпочивальникам там рекомендують проводити час лише на 3 пляжах: "Вербне", "Пуща-Водиця" та "Галерний".

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Де у Києві купатися не рекомендують

Відповідно до хімічних показників, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують людям відмовитися від відпочинку на таких пляжах:

"Венеція";

"Молодіжний";

"Дитячий";

"Передмістна Слобідка";

"Золотий";

"Веселка";

"Центральний";

"Тельбін";

"Райдуга";

"Чорторий";

"Троєщина".

В Україні станом на 2 липня радять не відвідувати такі річкові пляжі:

Буковина: чернівецький міський пляж;

Чернігівська область: міський пляж у місті Притуки;

Хмельницька область: міський пляж у місті Старокостянтинів;

Тернопіль: тернопільський міський пляж;

Рівне: міський пляж;

Рівненська область: пляж "Обарів-Інвест" у селі Обарів;

Полтава: пляж Подільського району, "Плесо", пляж Шевченківського району, пляж Київського району;

Полтавська область: центральний міський пляж у місті Кременчук;

Миколаївська область: міський пляж у Новій Одесі, "Райдуга" у Первомайську;

Луганська область: міський пляж у Старобільську;

Запоріжжя: пляж "Правий берег";

Запорізька область: пляж "Сонячний" в Енергодарі;

Житомирська область: "Пляжний" у Бердичеві, міський пляж імені Максима Горького у Коростені;

Дніпропетровська область: Дитячий пляж КП ККП у Новомосковську;

Волинська область: міський пляж у Ковелі.

В Україні станом на 2 липня радять не відпочивати на таких морських пляжах:

Херсонська область: міський пляж у Чорноморську;

Миколаїв: пляжі "Чайка" та "Прибій";

Донецька область: пляжі "Лівобережний", міський пляж Приморського району, "Піщаний" у Маріуполі, пляж громадський Мелекінської сільської ради у селі Мелекіне, громадський пляж у селі Юріївка, пляж громадський селища міського типу Ялта.

Одещина: пляжі у Центральному та Сонячному районах Затоки.