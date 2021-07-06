Небезпечні пляжі: де в Україні не можна купатися

6 липня 2021 , 16:11
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Джерело:

Центр громадського здоров'я МОЗ України

В Україні активно триває пляжний сезон. Люди охоче відпочивають на берегах річок та морів. Водночас у МОЗ застерігають: не всюди безпечно купатися.

Де в Україні не варто купатися

Зокрема, під забороною для купання опинилася низка відомих київських водних локацій. Відпочивальникам там рекомендують проводити час лише на 3 пляжах: "Вербне", "Пуща-Водиця" та "Галерний".

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Де у Києві купатися не рекомендують

Відповідно до хімічних показників, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують людям відмовитися від відпочинку на таких пляжах:

  • "Венеція";
  • "Молодіжний";
  • "Дитячий";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Золотий";
  • "Веселка";
  • "Центральний";
  • "Тельбін";
  • "Райдуга";
  • "Чорторий";
  • "Троєщина".

В Україні станом на 2 липня радять не відвідувати такі річкові пляжі:

  • Буковина: чернівецький міський пляж;
  • Чернігівська область: міський пляж у місті Притуки;
  • Хмельницька область: міський пляж у місті Старокостянтинів;
  • Тернопіль: тернопільський міський пляж;
  • Рівне: міський пляж;
  • Рівненська область: пляж "Обарів-Інвест" у селі Обарів;
  • Полтава: пляж Подільського району, "Плесо", пляж Шевченківського району, пляж Київського району;
  • Полтавська область: центральний міський пляж у місті Кременчук;
  • Миколаївська область: міський пляж у Новій Одесі, "Райдуга" у Первомайську;
  • Луганська область: міський пляж у Старобільську;
  • Запоріжжя: пляж "Правий берег";
  • Запорізька область: пляж "Сонячний" в Енергодарі;
  • Житомирська область: "Пляжний" у Бердичеві, міський пляж імені Максима Горького у Коростені;
  • Дніпропетровська область: Дитячий пляж КП ККП у Новомосковську;
  • Волинська область: міський пляж у Ковелі.

В Україні станом на 2 липня радять не відпочивати на таких морських пляжах:

  • Херсонська область: міський пляж у Чорноморську;
  • Миколаїв: пляжі "Чайка" та "Прибій";
  • Донецька область: пляжі "Лівобережний", міський пляж Приморського району, "Піщаний" у Маріуполі, пляж громадський Мелекінської сільської ради у селі Мелекіне, громадський пляж у селі Юріївка, пляж громадський селища міського типу Ялта.
  • Одещина: пляжі у Центральному та Сонячному районах Затоки.
Зверніть увагу! Рятувальники закликають українців бути уважними та обережними під час відпочинку на водоймах. Лише за червень 2021 року в Україні потонули приблизно 200 людей.
Автор: Мар'яна Бекало