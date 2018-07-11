Найкращі пляжі Одеси та області для відпочинку: ціни, умови та фото

Половина літа вже майже минула, а ви досі не визначились, де провести відпустку? Список чистих пляжів Одеси та області у 2018 році – вам у цьому допоможе! Ми зібрали інформацію про найкращі пляжі міста, а також знайшли декілька райських куточків в Одеській області, які варто відвідати цього літа.

Одеса – беззаперечно найпопулярніший літній курорт в Україні. Сюди їдуть, аби насолодитися морем, позасмагати, зустрічати світанки на пляжі та, звісно, розважатися. Пляжів в Одесі – багато, і кожен з них має щось особливе та привабливе.

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Аби обрати, де краще відпочити саме вам – ми зібрали детальну інформацію про чистоту, інфраструктуру та ціни на популярних пляжах Одеси та області.

Пляжі Одеси 2018 – умови та ціни

Пляж Ланжерон в Одесі

Де: Приморський район, Ланжерон пляж, 1

Ціни: оренда шезлонга – 50 гривень, а намету – від 100 гривень. Однак в розпал туристичного сезону ціни піднімають майже вдвічі.



Басейн на території пляжу Ланжерон

Особливості відпочинку на пляжі Ланжерон: майже по всьому узбережжю розташовані кафе та ресторани. Це дуже зручно, адже ви можете поніжитись на сонечку, не відходячи від моря – смачно пообідати, а на зворотньому шляху ще й завітати в дельфінарій.

Для тих, хто відпочиває з дітьми, це один із найкращих варіантів. Адже тут облаштовані кілька дитячих майданчиків, а також мотузковий парк на спуску з парку Шевченка. Пляж Ланжерон користується успіхом у закоханих. Тут можна взяти напрокат човен і влаштувати романтичну подорож морем.

Серед недоліків – на пляжі Ланжерон майже завжди людно. Якщо ви шукаєте спокійного відпочинку – то варто надати переваги іншим місцям.

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Пляж Ібіца в Одесі

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: в будні (з понеділка по четвер): шезлонги на пляжі 180 гривень і 350 гривень біля басейну, м'який майданчик або намет – 1 000 - 1200 гривень, камера зберігання і рушник – по 100 гривень (але вартість застави для камери схову 150 гривень , а для рушника – 800 гривень); у вихідні (з п'ятниці по неділю): шезлонги – 200 і 450 гривень, м'який майданчик або намет – 1 500 гривень, VIP м'який майданчик – також 1 500 гривень. Детальніше з цінами можна ознайомитись тут.



Відпочинок в Одесі 2018: пляж Ібіца з басейнами

Особливості відпочинку на пляжі Ібіца: цей пляж – один із найбільших в Одесі. На території розташовано три просторих басейни, один дитячий (з гірками). Окрім того, тут чудовий вибір їжі (європейська, японська тощо) та облаштовані три барні стійки.

Щодо недоліків, то він тут, певно, один і суттєвий – до моря йти довго від самого пляжу. До того ж, перші 20 метрів – мілководдя. Якщо хочете вдосталь поплавати та попірнати, краще обрати щось інше. А от якщо шукаєте розваг та цілодобової музики – вам точно сюди.



Пляж Ібіца в Одесі: карта

Пляж Ітака в Одесі

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: шезлонги 150, 250, 300 гривень, м'який майданчик або намет – 800-900 гривень, камера зберігання і рушник по 100 гривень. Ціни можуть змінюватись у вихідні та світкові дні. Детальніше з цінами можна ознайомитись тут.



Пляж Ітака в Одесі з басейном

Особливості відпочинку на пляжі Ітака: це дійсно один із дорогих пляжів, проте ціни себе виправдовують. Пляж Ітака поділений на дві зони: перша – з шезлонгами, парасолями, столиками, роздягальнями та душовими, друга – з комфортними бунгало для райського відпочинку.

На пляжі розташований великий басейн. Приємний бонус в тому, що роблячи замовлення – ваш коктейль принесуть аж до шезлонгу. Майже цілодобово на пляжі грає музика.

Для відпочинку з дітьми тут теж є все необхідне – дитячий майданчик з гірками та іншими розвагами.

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Пляж Bono beach в Одесі

Де: Аркадія, ліве крило

Ціни: у будні шезлонги біля басейну – 200 гривень, шезлонги на піску – 100 гривень, намети – 1 000 гривень (500 гривень застава), парасоля та рушник – по 50 гривень. У вихідні: шезлонги біля басейну – 250 гривень, шезлонги на піску – 150 гривень, намети – 1 000 гривень (1 000 гривень застава), парасоля та рушник – по 50 гривень. Детальніше про ціни тут.



Місце для відпочинку в Одесі: комплекс Bono beach

Особливості відпочинку на Bono beach: комплекс містись нічний клуб, пляж та ресторан. Тут облаштовані великі тераси з видом на море, на пляжі – білосніжний пісок, а також є кілька великих басейнів та дитячий майданчик.

Якщо ви їдете сім’єю з дітьми – то тут вам обов’язково сподобається. Окрім традиційних дитячих басейнів та гірок, тут ще й пропонують послугу дитячого аніматора. Ви зможете добре відпочити і не хвилюватись за безпеку своїх дітей.

Пляж Caleton в Одесі

Де: Шампанський провулок, праве крило

Ціни: пластиковий шезлонг + матрац + парасолька – 100 гривень, шезлонг + матрац, парасолька, рушник – 200 гривень. М'який майданчик коштує 500 гривень (ціни за 2017 рік). Детальніше про актуальні ціни тут.



Пляжі Одеси 2018: Caleton

Особливості відпочинку на пляжі Caleton: відвідувачі діляться приємними враженням від зручного дерев’яного пірсу, який входить в море. Це чудове місце для ранкових занять спортом чи йогою. А також – знаменитий носоріг, який зустрічає відвідувачів на вході. Він став улюбленцем для фото і селфі, а ще періодично змінює свій зовнішній вигляд. Ще одна особливість цього пляжного клубу – тут подають кальян прямо на пляжі.

Щодо недоліків – тут немає басейнів.

Bright on Beach Odessa

Де: вулиця Віце-Адмірала Азарова, територія пляжної зони "Отрада"

Ціни: шезлонг – 70 гривень у будні, 100 гривень у святкові дні, м’який майданчик – 400 гривень, шатер – 600 гривень, парасолька – 30 гривень, рушник – 40 гривень (під заставу 200 гривень). Ціни вказані за 2017 рік, актуальні ціни – тут.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 8 Лип 2018 р. о 5:26 PDT

Особливості відпочинку на пляжі Bright on Beach Odessa: цей пляж від усіх інших вирізняється хіба стильним дизайном. Окрім традиційного набору із білого піску та голубого моря, тут ще й додали модний в цьому році – пудро-рожевий колір. Саме такого забарвлення тут парасолі, подушки та навіть лампи. У коментарях відзначають хороший рівень обслуговування.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 10 Сер 2016 р. о 3:00 PDT

Пляжі в Одеській області

Лебедівка

Де: с. Лебедівка, Одеська область

Як дістатись: від Одеси можна доїхати до Татарбунарів, а там – ловити попутні автобуси (які їздять нечасто) або авто. Або доїхати до Білгород-Дністровського і там сісти на прямий автобус до Лебедівки, які теж, щоправда, їздять тричі на день.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Номери можна орендувати від 150 до 900 гривень, залежно від рівня комфорту.



Райський куточок в Одеській області – Лебедівка

Особливості відпочинку в Лебедівці: це справжній райський куточок в Україні. Дістатись сюди не так вже й просто, якщо у вас немає авто, але воно того варте. Чисте море та доглянутий пляж. Тут частенько можна побачити дельфінів.

В Лебедівці чудово відпочивати як з наметом (на горі є великий ліс, де можна поставити намет, розпалити вогнище), так і в будиночках (на території є база відпочинку, численні магазини та кафе). Ціни – досить демократичні, особливо в порівнянні з Одесою.



У Лебедівку можна їхати з наметом

Але головне – довга піщана берегова лінія та чисто-бірюзове море. Справді, аж перехоплює дух. До того ж, з Лебедівки можна дістатись до ще одного унікального місця в Україні – села Вилкове, яке називають "українською Венецією".



Лебедівка славиться чистим морем та береговою лінією

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Затока

Де: селище Затока, Одеська область

Як дістатись: автомобілем від Одеси по трасі Одеса – Білгород-Дністровський; електричкою з центрального залізничного вокзалу міста Одеси ( відправляються кожні 1,5-2 години), час в дорозі – приблизно півтори години або автобусами з центрального автовокзалу Одеси.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Орендувати житло можна від 200-250 гривень.



Відпочинок в Одеській області: Затока

Особливості відпочинку в Затоці: це одне із найрозвинутіших та відомих курортних селищ на чорноморському узбережжі Одеської області. Від самої Одеси Затока розташована на відстані всього 50 кілометрів.

Селище розтягнулося аж на 18 кілометрів по узбережжю моря. Тут є місця і для активного відпочинку, і спокійного та сімейного. В Затоці є багато нічних клубів, магазинів, барів та звісно – захопливий краєвид на море.

Кароліно-Бугаз

Де: селище Кароліно-Бугаз, Одеська область

Як дістатись: з Одеси (Автостанція) на автобусі №601 "Одеса – Кароліно-Бугаз", з Одеси (залізничний вокзал) електричкою на Білгород-Дністровський. Автомобілісти можуть скористатися картами і без особливих проблем дістатися з Одеси по дорозі через Іллічівськ, Санжійку і Грибівку.

Ціни: вхід на пляжі – безкоштовний. Орендувати житло можна від 200-250 гривень.



Відпочинок в Кароліно-Бугаз: ціни та умови

Особливості відпочинку в Кароліно-Бугаз: курортне містечко плавно переходить в інше – Затоку. Бази відпочинку і Кароліно-Бугаз розташовані безпосередньо на узбіччі. Якщо ви хочете поплавати в чистому морі та поніжитись на сонці – це ідеальний варіант. До того ж, порівняно із пляжами в Одесі – тут менш людно та й повітря чистіше.

Також в Кароліно-Бугаз добре розвинений приватний сектор. Є можливість винайняти як квартиру, так і котедж. Ціни тут досить демократичні.

Бажаємо вам приємного відпочинку та яскравих емоцій!