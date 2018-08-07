Небезпечні пляжі України: МОЗ опублікувало список забруднених водойм

У воді на 154 українських пляжах зафіксоване мікробне забруднення у вигляді лактопозитивної кишкові палички.

Інформацію про це опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Дані грунтуються на результатах дослідження води з 27 липня по 3 серпня. Серед забруднених водойм: річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.

Небезпечні пляжі МОЗ позанчило в таких областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській (та Києві), Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Детальну інформацію про пляжі в кожній з областей можна переглянути на карті та на сайті МОЗ.

За результатами досліджень надані рекомендації власникам про необхідність виставлення знаків про заборону купання, поінформовано органи місцевого самоврядування та ЗМІ.

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