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Небезпечні пляжі України: МОЗ опублікувало список забруднених водойм

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Небезпечні пляжі України
Небезпечні пляжі України / Фото з відкритих джерел

У воді на 154 українських пляжах зафіксоване мікробне забруднення у вигляді лактопозитивної кишкові палички.

Інформацію про це опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Дані грунтуються на результатах дослідження води з 27 липня по 3 серпня. Серед забруднених водойм: річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.

Небезпечні пляжі МОЗ позанчило в таких областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській (та Києві), Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Детальну інформацію про пляжі в кожній з областей можна переглянути на карті та на сайті МОЗ.

За результатами досліджень надані рекомендації власникам про необхідність виставлення знаків про заборону купання, поінформовано органи місцевого самоврядування та ЗМІ. 

Нагадаємо, частині України загрожує екологічна катастрофа через відстійник отруйних відходів під Горлівкою.

Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Екологія відпочинок Інфекція
Джерело: 24 Канал
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