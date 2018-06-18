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Пляжний сезон у Києві: стало відомо про стан готовності місць відпочинку

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Пляжі на Дніпрі у Києві
Пляжі на Дніпрі у Києві / 24 канал

Пляжно-оздоровчий сезон у Києві офіційно відкрився ще 1 червня. А станом на сьогодні готові до купання та працюють усі 13 муніципальних пляжів столиці.

Про це розповів виконувач обов’язків генерального директора комунального підприємства "Плесо" Олег Юсипенко, повідомляє УНІАН.

Юсипенко уточнив, що в Києві працюють 16 зон відпочинку біля води, проте без купання. Окрім того, на пляжах працюють 150 рятувальників на 25 постах. Усі рятувальники пройшли ретельний відбір і готові до будь-яких нестандартних ситуацій.

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В.о. гендиректора "Плеса" також розповів, що задля покращення інфраструктури було здійснено перший крок та відновлено пляжі "Молодіжний" і "Венеція" у столичному Гідропарку.

"Через місяць ми будемо презентувати нашу водну стратегію до 2025 року, яка покаже наші поступові кроки для досягнення повністю усіх наших пляжів, зон відпочинку європейських стандартів", – сказав Юсипенко.

Він також зазначив, що з початку 2018 року розпочала роботу лабораторія "Плеса".

Ми повноцінно видаємо протоколи на дослідження води. Ми що три дні по наших пляжах відбираємо воду. У нас вже є історія води по всіх наших локаціях,
– заявив Юсипенко.

Також він пояснив, чому зараз на київських пляжах майорять прапори жовтого кольору.

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"Це світова практика. Тому що був дощ. І нам потрібно 2-3 доби для того, щоб зробити повторні аналізи. Деякі аналізи ми віддали вчора, деякі сьогодні. Результат буде завтра по обіді. І тоді будемо змінювати колір прапорів",– розповів посадовець.

Теги: Новини України відпочинок Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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