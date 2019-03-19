Плюшка в гнізді ватрушки: у мережі з'явилося відео, як бійці ЗСУ знищили позицію ворога

Воїни Об'єднаних сил на Донбасі у відповідь на обстріл з боку противника блискавично знищили укріплену позицію ворога.

Відео з цією подією опублікував офіцер ЗСУ з позивним "Гром" на своїй сторінці у Facebook.

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Він повідомив, що оператор ПТРК (протитанковий ракетний комплекс) завів "плюшку прямо у гніздо ватрушки".

Дивіться відео відповіді ЗСУ на провокації окупантів:

За даними розвідки – влучний постріл знищив двох ворогів, поповнивши лави "200-ї бригади" окупантів.

На жаль, "Гром" не повідомив, на якій саме ділянці фронту трапилася подія.