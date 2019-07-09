Плюси та мінуси медичної реформи: заява представника партії "Слуга народу"

Про медичну реформу Уляни Супрун, американську сертифікацію ліків та майбутні плани партії "Слуга народу". Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів засновник приватної клініки та кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Про мінуси медичної реформи

– Я б не казав, що це медична реформа від Уляни Супрун. У нас є уряд, президент, Верховна Рада, Олександр Квіташвілі, який розпочав ці зміни. Я взагалі не вважаю те, що відбувалося останні п'ять років, реформою. Мені більше подобається слово трансформація.

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– Не можна робити трансформацію медицини, яка залежить від бюджету, не спираючись на дані перепису населення. Останній перепис був проведений, якщо я не помиляюся, то в 2001 році. І це не тільки для медичної реформи, а навіть для освітньої треба було б спочатку знати, на яку кількість населення ми маємо знайти гроші в бюджеті.

Ключова проблема, що не розуміємо під що ми трансформуємо та під яку модель. Я не чув ні від одного міністра за останні 28 років, яка модель охорони здоров'я в Україні зараз чи яка будується. В світі є чотири моделі охорони здоров’я. Немає п’ятої, немає 28. Є чотири й ми маємо взяти за основу одну з існуючих, яку можемо собі фінансово дозволити.

– Не був зроблений аудит матеріально-технічної медичної бази, яка є та існує в Україні. Я у 2016 році перший раз сперечався з Павлом Ковтонюком. Він мені сказав: "Ти розумієш, якщо ми зараз почнемо робити аудит, то ми нічого не встигнемо".



Павло Ковтонюк

– На аудит компанія "Pricewaterhouse" брала 4-5 місяців по всій Україні. Це не проблема й гроші на це є ще з 2012 року, коли світовий банк видав Україні кредит, здається, у 150 мільйонів доларів. За який ми кожного року платимо відсотки, але не використовуємо їх туди, куди треба.

Про плюси в медичній реформі

– Прийнятий закон, хоч він й не повний та з вадами, але, на щастя, Україна прийняла закон про державні фінансові гарантії медобслуговування. Бо без цього закону зробити щось в медицині неможливо.

Реформа первинки, яку зробила команда Супрун, вона 100% гарна. Це закон про декларації та сімейні лікарі.



Уляна Супрун

– Позитив, коли прийняли рішення, що будемо уникати подвійної сертифікації ліків іноземного виробництва.

– Я розумію, що 100% ліки, які вироблені у Сполучених Штатах Америки і мають сертифікат FDA – Food and Drug Administration, то точно вони не є погані. Проте є маленьке але: ми забули додати до цього, що є два різних сертифікати в США, так само, як в Європі та Японії.



Food and Drug Administration

– Insight USA та Outsight USA. Про що мається на увазі. Insight USA – ліки, які дозволені на внутрішньому ринку США. Там немає питань, бо я знаю, що таке система США по сертифікації якості. Але ми цього не написали й до нас їдуть ліки з сертифікатом Outsight USA, а це вже може бути будь-що.

Що планує партія "Слуга народу"

– Ми плануємо, що через два роки взагалі не буде державних закупівель, а це будуть робити управлінці автономних лікарень. Які будуть боротися за те, щоб їх послуга була якісна та не найдорожча, бо вони будуть змагатися за страхові гроші.

Ще на первинці Супрун зробила, що людина має право вибору. На жаль, не по всій країні. Бо це в Києві можна умовно вибирати з 20 лікарень. Але, наприклад, Васильківський район, де одна лікарня, то ж не дуже обирати можна.

– Ми кажемо, що за два роки, коли буде надана можливість вести страхову медицину, то держава нічого не закуповуватиме. Закуповуватиме не прибуткова державна установа або не прибуткова комунальна установа.