Про це глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, про статки Пудрика знають в Одесі усі.

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"Він супербагатий. Його дружина за кілька місяців встигла відкрити розкішний ресторан в центрі Одеси. Придбали велику кількість дуже дорогої нерухомості. В Одесі все знають", – заявив Саакашвілі.

Це насмішка над людьми, плювок в обличчя одеситам, а вони цього не пробачать. Їх просто злили корумпованій мафії, надіючись, що вони це проковтнуть і пропустять,

– додав він.

Саакашвілі: Конкурс перетворився в знущання

Глава виконавчого комітету Нацреформ назвав конкурс справжнім знущанням.

"Для чого тоді проводити конкурс? Треба взяти тоді напряму відповідальність і сказати, що от призначаємо, нам потрібен касир. Конкурси перетворились у знущання. Завчасно відомо, хто в них переможе. Ніякого конкурсу немає", – запевнив Саакашвілі.

Це особливо одіозна людина. В День Одеси подарували місту цю морду. Це "жирний хряк", і не тому, що я на персоналії переходжу, а жирний через те, що з ним пов'язана дуже жирна корупція,

– наголосив він.

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