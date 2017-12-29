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"Плювок в обличчя українцям": довкола новорічного концерту "Інтера" розгорається скандал

15:46, сьогодні 8564 Читать новость на русском
Навколо новорічного концерту
Навколо новорічного концерту "Інтера" розгорається скандал / Фото з відкритих джерел

Телеканал "Інтер" провокує черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступатимуть українські зірки, які активно гастролюють у Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відомий медіаексперт й блогер Олексій Мінаков.

"З року в рік телеканал "Інтер" вигодовує мільйони українців у новорічну ніч пропагандою совкових і ностальгічних цінностей. Особливе роздратування викликає участь одіозних виконавців – не винятком стане і чергове 31 грудня. Великий новорічний концерт на "Інтері" за участю Софії Ротару, Ані Лорак, Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Alekseev. Ну, чесно, доки?", – йдеться в його повідомленні.

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Медіаексперт нагадав, що Софія Ротару цього року отримала "Золотий грамофон" у Москві з рук представника МЗС РФ Марії Захарової, й буде співати на "новорічному вогнику" на кремлівському "Першому каналі".

Окрім того, продовжив Мінаков, Світлана Лобода та Ані Лорак у цю новорічну ніч також будуть на цьому російському телеканалі – Лобода, наприклад, за сценарієм, буде плисти на теплоході по зимовій Москві-річці. Більш того, 31 грудня вони дадуть концерт в московському "Крокус Сіті Холі", виступаючи на одній сцені з Григорієм Лепсом і Тіматі, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну.

Блогер також згадав і про Таїсію Повалій, екс-"регіоналку", яка переїхала жити та працювати в Москву. Вона отримувала в цьому році "Золотий грамофон" і нещодавно заспівала в Кремлі на сольному концерті Стаса Михайлова, який виступав у цьому році в окупованому Криму.

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"Alekseev – його участь це взагалі цинізм найвищої міри, тому що він буде співати на російському "Першому каналі" одразу після бою курантів Кремля", – обурений він.

Як підкреслив Мінаков, "прикриваючись свободою слова, телеканал дає майданчик для виступу особам, які активно займаються "культурною" діяльністю в країні-агресорі".

Принижується гідність кожного українця, включно із сотнями тисяч наших бійців-захисників і ветеранів! Що будемо робити з цим плювком усім нам в обличчя?
– запитує медіаексперт.

Своє запитання блогер адресував Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, Міністерству інформполітики та СБУ.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, повідомила шанувальників, що готує новорічний виступ на телеканалі" Інтер".

Теги: LifeStyle Новини України Новорічні свята Україна – Росія Медіа Таїсія Повалій Світлана Лобода Скандал Російські гастролери Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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