18:47
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "По 15 хвилин на молитву і зарядку": Порошенко побідкався на відсутність вільного часу

      112 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко побідкався, що зовсім не має часу на особисті справи для того, щоб тримати себе в формі.

      Про це він розповів під час зустрічі зі студентами та викладачами у Тернопільському національному педагогічному університеті, повідомляє "Українська правда".

      Читайте також: Порошенко розповів, як віддавав перевагу російській мові перед українською

      На зустрічі викладач кафедри фізичного виховання запитав у президента, як він підтримує себе у формі.

      Порошенко відповів, що часу на себе у нього стає все менше і менше. Але він сподівається, що з часом це зміниться.

      Однак, він зазначив, що раз на тиждень, у неділю, він займається спортом. Також він додав, що кожного дня він виділяє 15 хвилин для зарядки і 12-13 хвилин – для молитви.

      порошенко
      Порошенко під час зустрічі/фото Twitteer Порошенка

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Тернопіль
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міжнародні політичні підсумки 2018: ключові події у світі
      сьогодні , 18:00 Міжнародні політичні підсумки 2018: ключові події у світі
      Євгенія Мазур 106
      Російські паспорти для українців: про цілі Москви та наслідки для України
      сьогодні , 17:30 Російські паспорти для українців: про цілі Москви та наслідки для України
      Інна Жолобович 5027
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      сьогодні , 17:30 Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      Іван Яковина 403
      Чому Порошенко ухиляється від запитань щодо справи Гандзюк
      сьогодні , 17:01 Чому Порошенко ухиляється від запитань щодо справи Гандзюк
      Артем Овдієнко 383
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      4 українських військових загинули вчора на Донбасі
       25 січня 2015 , 12:59
      Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновника
       29 січня , 08:16
      Екс-гравець збірної України очолив Олімпік – стали відомі деталі контракту
       3 жовтня , 14:20
      Суперник збірної України визначився зі списком гравців на матч Ліги націй проти команди Шевченка
       3 жовтня , 16:44
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук