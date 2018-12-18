"По 15 хвилин на молитву і зарядку": Порошенко побідкався на відсутність вільного часу

Президент України Петро Порошенко побідкався, що зовсім не має часу на особисті справи для того, щоб тримати себе в формі.

Про це він розповів під час зустрічі зі студентами та викладачами у Тернопільському національному педагогічному університеті, повідомляє "Українська правда".

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На зустрічі викладач кафедри фізичного виховання запитав у президента, як він підтримує себе у формі.

Порошенко відповів, що часу на себе у нього стає все менше і менше. Але він сподівається, що з часом це зміниться.

Однак, він зазначив, що раз на тиждень, у неділю, він займається спортом. Також він додав, що кожного дня він виділяє 15 хвилин для зарядки і 12-13 хвилин – для молитви.



Порошенко під час зустрічі/фото Twitteer Порошенка